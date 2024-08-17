Литургические чтения: 22 АВГУСТА. Пресвятая Дева Мария Царица

«Праведники и грешники, хорошие и плохие, умные и невежественные: все призваны Богом к участию в брачном пиршестве (Мф 22,1-14), но при одном условии: все должны облачиться в ‘брачную одежду’, то есть в ‘плащ милосердия’, который нам дарит Сам Бог» (Папа Франциск, Angelus 11.10.2020).

Пресвятая Дева Мария Царица: знак надежды для христиан.

«Мария, восседающая на престоле – не отстраненная от всех царица, а Матерь, которая обнимает своего Сына и, вместе с Ним, всех нас, своих детей. Она – истинная Матерь, с израненным лицом, Матерь, которая страдает, потому что искренне принимает проблемы нашей жизни близко к сердцу». Эти слова Папы Франциска из послания на 300-летие увенчания Ченстоховской иконы Божьей Матери помогают с большей проникновенностью праздновать сегодня память Пресвятой Девы Марии Царицы. Праздник был учрежден в 1955 году Пием XII, который установил дату 31 мая. Однако впоследствии праздник был перенесен на восемь дней после Успения, чтобы подчеркнуть связь между царственностью Девы Марии и ее телесным прославлением, как сказано в конституции Lumen Gentium: «Непорочная Дева, сохранённая непричастной всякой скверне первородного греха, завершив путь земной жизни, телом и душою взята была в небесную славу, и превознесена Господом как Царица вселенной, чтобы полнее уподобиться Своему Сыну». Пресвятая Дева, причастница славного вселенского царства Христа является образцом и знаком надежды для христиан: облеченные в царское достоинство Господа в Крещении, мы призваны вечно царствовать с Ним.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис 9,2-4.6-7

Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред Тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его Ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо младенец родился нам; Сын дан нам; владычество на плечах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это.

Толкование

Этот отрывок полезен для понимания первой просьбы молитвы «Отче наш»: «Да святится имя Твое». Этими словами мы желаем, чтобы в нас проявилось преображающее действие Господа. Пророк описывает ряд Божественных действий, в результате которых народ очищается от скверны и идолопоклонства с помощью возрождающей воды. Преображение будет радикальным только тогда, когда полностью изменится сердце, являющееся вместилищем воли, когда черствая душа смягчится и обретет тонкую восприимчивость и чувствительность. Бог не перестает действовать в нас; а после Его дара Святого Духа мы обретаем способность исполнять Его волю. Своим постоянным присутствием и преобразующей внутренней силой, Господь порождает в Народе Божием новое состояние жизни. Кроме того, пророк предсказывает конец рассеяния – новый народ объединится на земле обетованной, что указывает на полноту свободы и завета с Богом. Мы – Его, а Он – наш.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 22,1-14

В то время: Иисус, продолжая говорить первосвященникам и старейшинам притчами, сказал: Царство Небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего. И послал рабов своих звать званых на брачный пир; и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и всё готово; приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле своё, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался; и, послав войска свои, истребил убийц оных, и сжёг город их. Тогда говорит он рабам своим: «брачный пир готов; а званые не были достойны. Итак пойдите на распутия и всех, кого найдёте, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду; и говорит ему: «друг! как ты вошёл сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов». Ибо много званых, а мало избранных.

Толкование

Спасение в конце времен описывается как грандиозный пир для царского сына, и в момент приглашения каждый желает принять участие в этом пиру. Но когда все уже готово, званые гости под разными предлогами неожиданно отказываются прийти, приводя в качестве отговорок обычные земные дела. Таким образом приглашенные теряют то, о чем идет речь в этом евангельском отрывке, а именно Царство Божье. Тогда царь посылает слуг позвать других гостей: «Пойдите на распутия и всех, кого найдёте, зовите на брачный пир». Притча подсказывает, что приглашение на пир означает также, что нужно прийти туда подготовленными, то есть в брачных одеждах. Можно актуализировать это, сказав, что если первых приглашенных, которые отказались, можно считать верующими, но не практикующими, то последний гость, пришедший на пир не в брачной одежде – это неверующий. Он не сопричастен происходящему и праздничному духу. Он вовлечен не душой, а лишь физически, получая удовольствие от вкусной и обильной еды. Он не выражает единения с остальными, у кого есть красивое, чистое платье, и с сыном царя, который празднует свой брак.