Литургические чтения: 21 АВГУСТА. Среда XX рядовой недели

«Бог смотрит не на время или результаты, но на готовность и щедрость, с какой мы служим Ему. Его действия более чем справедливы, в том смысле, что Он идет дальше справедливости и являет Себя в милости. Все есть милость. Наше спасение – это милость Божья. Наша святость – это тоже Его милость. Он дарует нам гораздо больше того, что мы заслуживаем» (Папа Франциск, Angelus 20.09.2020).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Иез 34,1-11

В те дни: И было ко мне слово Господне: сын человеческий! изреки пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество и скажи им, пастырям: так говорит Господь Бог: горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих! не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук, и шерстью одевались, откормленных овец заколали, а стада не пасли. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря и, рассеявшись, сделались пищею всякому зверю полевому. Блуждают овцы Мои по всем горам и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы Мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их. Посему, пастыри, выслушайте слово Господне. Живу Я! говорит Господь Бог; за то, что овцы Мои оставлены были на расхищение и без пастыря сделались овцы Мои пищею всякого зверя полевого, и пастыри Мои не искали овец Моих, и пасли пастыри самих себя, а овец Моих не пасли, – за то, пастыри, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог: вот, Я – на пастырей, и взыщу овец Моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец Моих из челюстей их, и не будут они пищею их. Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я Сам отыщу овец Моих и осмотрю их.

Толкование

Господь избрал Израиль и намерен управлять им как государь, заботящийся о каждом человеке: так заканчивается этот пророческий отрывок, использующий образ пастыря. Конечно, Всевышний хотел бы, чтобы руководители израильской общины выполняли свою задачу с заботой, руководствуясь желанием служить единственному Господу. Однако они выполняли свои полномочия с единственной целью – обогатиться, воспользоваться властью и эксплуатировать подчиненный им народ в собственных интересах. Пророк указывает, что они должны были сделать и не сделали (в результате чего народ рассеялся в изгнании), вместо того чтобы направить его, объединив, на зеленые пастбища. Теперь на этих правителей обрушивается неумолимый суд. Господь избавится от них, лишив власти, в надежде, что Мессия придет и позаботится обо всех своих послушных последователях.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 20,1-16a

В то время: Иисус сказал ученикам Своим следующую притчу: Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно. И им сказал: «идите и вы в виноградник мой, и, что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашёл других, стоящих праздно, и говорит им: «что вы стоите здесь целый день праздно?». Они говорят ему: «никто нас не нанял». Он говорит им: «идите и вы в виноградник мой, и, что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше; но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома, и говорили: «эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенёсшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «друг! я не обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми своё и пойди; я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своём делать, что хочу? Или глаз твой завистлив оттого, что я добр?» Так будут последние первыми, и первые последними.

Толкование

Хозяин в притче заключает справедливый договор с первыми работниками. С остальными он не договаривается, но заверяет обещанием, что даст то, что справедливо. Работники, нанятые последними, не слышат ни слова о вознаграждении от этого странного хозяина, который ведет себя совсем не так, как другие. Он не занимается расчетами, а руководствуется щедростью, благодаря которой последние получают за свой труд такую же плату, что и первые. Работники первого часа не ожидали, что им заплатят столько же, сколько и последним. Они высказывают недовольство хозяину, который в ответ на их упреки отвечает одному из них: «Друг! Я не обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился со мною?». Поведение хозяина может показаться неразумным и противоречащим здравому смыслу, но оно не является несправедливым по отношению к первым работникам, согласно договору. Слова хозяина хорошо выражают его точку зрения на то, что в доброте и милосердии мы не обязаны придерживаться неких рамок и договоров, а давать столько, сколько пожелаем.