Литургические чтения: 20 АВГУСТА. Вторник XX рядовой недели

«‘Не можете служить Богу и мамоне’ (Мф 6,24). Мы должны выбрать, кому мы служим: Господу или идолам. Выбор, который мы сделаем, затем отразится на многих наших поступках, планах и действиях. Этот выбор должен быть четким и однозначным, и мы должны постоянно укрепляться в нем, ибо искушение свести все к деньгам, удовольствиям и власти бывает настойчивым» (Папа Франциск, Angelus 26.02.2017).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Иез 28,1-10

И было ко мне слово Господне: сын человеческий! скажи начальствующему в Тире: так говорит Господь Бог: за то, что вознеслось сердце твоё и ты говоришь: «я бог, восседаю на седалище божием, в сердце морей», и, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божиим, – вот, ты премудрее Даниила, нет тайны, сокрытой от тебя; твоею мудростью и твоим разумом ты приобрёл себе богатство и в сокровищницы твои собрал золота и серебра; большою мудростью твоею, посредством торговли твоей, ты умножил богатство твоё, и ум твой возгордился богатством твоим, – за то так говорит Господь Бог: так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим, вот, Я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой; низведут тебя в могилу, и умрёшь в сердце морей смертью убитых. Скажешь ли тогда перед твоим убийцею: «я бог», тогда как в руке поражающего тебя ты будешь человек, а не бог? Ты умрёшь от руки иноземцев смертью необрезанных; ибо Я сказал это, говорит Господь Бог.

Толкование

Пророчество против тирского царя – это тщательно продуманная реконструкция возвышения и унижения человека, который претендует на роль божества; это отголосок первого греха человеческой гордыни, укоренившегося в человеческом сердце. Хитрость и ловкость помогают царю разбогатеть, и он начинает мнить себя божеством, забыв истинного Бога. Достигнув такой ценой успеха, человек падает все ниже и ниже, а небесное наказание обрушивается на него через превратности истории. В критический момент казни Бог как судья иронично скажет преступнику: «Скажешь ли тогда перед твоим убийцею: ‘я бог’?». Реальность смерть возвращает мнящего себя богом в скудное человеческое измерение.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 19,23-30

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И ещё говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Услышав это, ученики Его весьма изумились, и сказали: так кто же может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же всё возможно. Тогда Пётр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили всё и последовали за Тобою; что же будет нам? Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, – в новом бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестёр, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат, и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми.

Толкование

Человек, привязанный к имуществу, в конечном итоге запутывается в нем, не имея доступа к спасительной Божьей любви. Используя образы игольного ушка и верблюда, Иисус как бы утверждает, что обладателю богатства путь в Царство Божие закрыт. Богатство имеет деспотическую и совершенно пагубную власть над людьми, которая их обольщает и отвращает от Господа. Отсюда и беспокойное сомнение учеников в возможности спасения, поскольку они чувствуют, что им тоже нелегко отказаться от земных благ. Тогда Иисус дает им надежду, ответив, что спасение – это прежде всего дар Божий, проявление всемогущества Всевышнего. Человек сам по себе, со своими мизерными возможностями, не может войти в вечную жизнь, но «Богу все возможно». Действие Господа несоизмеримо сильнее, чем действие людей. Если, с одной стороны, мы должны все оставить ради Царства Божия, то, с другой стороны, нас ожидает огромная награда не только на этой земле, но прежде всего в вечной жизни. Таким образом, в этом отрывке содержится послание надежды, основанное как на Божественной силе, устраняющей любые мирские привязанности, так и на верном следовании за Спасителем.