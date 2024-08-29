Литургические чтения: 2 СЕНТЯБРЯ. Понедельник XXII рядовой недели

«Миссия Иисуса аналогична миссии Церкви и каждого крещеного человека: благовестие нищим. Быть христианином означает быть миссионером, и между двумя этими понятиями стоит знак равенства. Возвещение Евангелия словом и прежде всего жизнью, – это главная цель христианской общины и каждого ее члена» (Папа Франциск, Angelus 24.01.2016).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Кор 2,1-5

Когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости. Ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи и страхе и в великом трепете. И слово моё и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией.

Толкование

Истинный проповедник Евангелия черпает силу убеждения вовсе не из собственных способностей. Святой Павел был первоклассным оратором, и он научился представлять себя «в немощи», потому что знал, что слушающих его людей убеждает не он, а Бог. Проявление Святого Духа состоит из силы послания (Слова Божьего) и святости передающего, который должен лично жить тем, что он провозглашает. Моисей был заикой, святой кюре из Арса неоднократно проваливал экзамены по теологии, но сила Божья в них была велика именно потому, что они были слабыми людьми, преображенными благодатью. Конечно, мы должны учиться и познавать святое учительство, но в то же время должны оставаться смиренными, малыми, чтобы вера в сердце нашего ближнего укоренилась силой Божьей. Слово Евангелия также имеет острые и «жалящие» части, но это единственное слово жизни.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 4,16-30

В то время: Иисус пришёл в Назарет, где был воспитан, и вошёл, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашёл место, где было написано: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на Него. И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное вами. И все засвидетельствовали Ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст Его, и говорили: не Иосифов ли это сын? Он сказал им: конечно, вы скажете Мне присловие: «врач! исцели Самого Себя; сделай и здесь, в Твоём отечестве, то, что, мы слышали, было в Капернауме». И сказал: истинно говорю вам: никакой пророк не принимается в своём отечестве. Поистине говорю вам: много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле; и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокажённых в Израиле при пророке Елисее; и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости. И, встав, выгнали Его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его; но Он, пройдя посреди них, удалился.

Толкование

Иисус применяет пророчество Исайи к Себе: то, что было возвещено, находится перед взором Его слушателей. Господь творил чудеса в Капернауме и во многих других частях Израиля, где нашел веру и принятие, и наверняка повторил бы их и в Назарете, если бы его сограждане продемонстрировали такую же простоту веры, как и другие. Но в сердца этих слушателей подчинены предубеждению; они считают, что Мессия не может быть таким скромным, обычным, бедным, кем-то, кто еще несколько недель назад был среди них простым плотником. Чтобы принять «идею» Бога, необходимо оставить все, довериться Его силе, как это сделала Пресвятая Дева Мария в Назарете: приняв весть ангела, Она согласилась на самое беспрецедентное событие, какое лишь можно было себе представить, – воплощение Бога. Жители Назарета предпочли прогнать из города единственного, Кто мог бы спасти их от зла и Кто пришел к ним специально для этого. А Господь, если Его отвергают, не принуждает, Он оставляет свободными. Скажем вместе с Пресвятой Богородицей «Да будет!», воскликнем вместе со святым Петром: «Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни!»