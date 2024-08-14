Литургические чтения: 19 АВГУСТА. Понедельник XX рядовой недели

і«Юношу испугала бедность. Он соблюдал все заповеди, и когда Иисус сказал ему: ‘Продай имение твоё и раздай нищим’, он опечалился, опасаясь нищеты. Уметь распоряжаться имуществом – это обязанность, ибо оно является даром Божьим. Но когда это имущество входит в сердце и начинает руководить жизнью, тогда мы проиграли: мы больше не похожи на Иисуса». (Папа Франциск, проповедь в Гаване 20.09.2015).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Иез 24,15-24

И было ко мне слово Господне: сын человеческий! вот, Я возьму у тебя язвою утеху очей твоих; но ты не сетуй и не плачь, и слёзы да не выступают у тебя. Вздыхай в безмолвии, плача по умершим не совершай; но обвязывай себя повязкою, и обувай ноги твои в обувь твою, и бороды не закрывай, и хлеба от чужих не ешь. И после того, как говорил я поутру слово к народу, вечером умерла жена моя, и на другой день я сделал так, как повелено было мне. И сказал мне народ: не скажешь ли нам какое для нас значение в том, что ты делаешь? И сказал я им: ко мне было слово Господне: скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: вот, Я отдам на поругание святилище Моё, опору силы вашей, утеху очей ваших и отраду души вашей, а сыновья ваши и дочери ваши, которых вы оставили, падут от меча. И вы будете делать то же, что делал я; бороды не будете закрывать, и хлеба от чужих не будете есть; и повязки ваши будут на головах ваших, и обувь ваша на ногах ваших; не будете сетовать и плакать, но будете истаявать от грехов ваших и воздыхать друг перед другом. И будет для вас Иезекииль знамением: всё, что он делал, и вы будете делать; и когда это сбудется, узнаете, что Я Господь Бог.

Толкование

Миссия пророка не сводится к передаче посланий, подсказанных Богом. Само существование пророка настолько вовлечено в процесс, что события самой его жизни становятся пророчеством для лучшего понимания Божьей воли. Для Иезекииля, как и для каждого мужа, жена – «утеха очей». Подобным образом для народа такой утехой является храм, стремление души, центр религиозной жизни общины. Смерть жены пророка предвосхищает осквернение святилища и его полное разрушение. Призыв не плакать, не скорбеть преследует особую цель: сделать пророка знаком грядущей страшной катастрофы, когда не будет времени даже на совершение положенных похоронных обрядов. Предписывая такое поведение, кажущееся по-человечески жестоким, Бог хочет предупредить Свой народ, но прежде всего желает, чтобы Его признали Господом истории. Всевышний хочет заявить о Себе, как сказано в конце отрывка: «Узнаете, что Я Господь». Такое знание приведет к изменению жизни, если человек будет полагаться не идолов, а только на Того, Кто есть истинный Бог.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 19,16-22

В то время: Некто, подойдя, сказал Иисусу: Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит Ему: всё это сохранил я от юности моей; чего ещё недостаёт мне? Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твоё и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, и следуй за Мною. Услышав слово сие, юноша отошёл с печалью; потому что у него было большое имение.

Толкование

Соблюдение Закона, особенно Десяти заповедей, необходимо для обретения вечной жизни. Однако Христос пришел не только для того, чтобы помочь людям исполнять обязанности, связанные с Декалогом, или навязать что-то большее, возможно, исполнения более строгого закона. Иисус говорит ученикам: «Следуйте за Мной», и в силу этого Его личность становится точкой отсчета для достижения Царства Божьего. Во что превращаются богатства, когда Иисус приближается к человеку и стучится в двери его сердца? Для юноши «многие богатства» – это большие узы, которые держат его в заточении и закрепощают. Он не может открыть себя для общения с Иисусом и встать на путь вечной жизни. Драма заключается не столько в наличии огромного имущества, сколько в том, что юноша предпочел эти накопления Божественному Учителю, вместо того чтобы принять величайший спасительный дар, предложенный ему лично с любовью.