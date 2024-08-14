Литургические чтения: 18 АВГУСТА. XX рядовое воскресенье

«Евхаристия – это Сам Иисус, который целиком дарит нам Себя. Если мы с верой питаемся Им и пребываем в Нём через евхаристическое Причастие, это преображает нашу жизнь в дар Богу и братьям. Питаться ‘Хлебом жизни’ означает войти в созвучие с сердцем Христа, подражать Его решениям, мыслям, поведению. Это означает делать то же самое, что делал Иисус, и становиться людьми мира, прощения, примирения, солидарного участия» (Папа Франциск, Angelus 16.08.2015).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Притч 9,1-6

Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, растворила вино своё и приготовила у себя трапезу; послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских: «кто неразумен, обратись сюда!» И скудоумному она сказала: «идите, ешьте хлеб мой, и пейте вино, мною растворённое; оставьте неразумие, и живите, и ходите путём разума».

Толкование

Цель Книги Премудрости – помочь людям стать проницательными и научиться смотреть в лицо жизни, ища правильные пути и пути, ведущие к счастью. Помимо наставлений мудрецов, в этих библейских текстах неоднократно представлена роль Премудрости, которая мыслится как личность и упоминается как супруга, матерь, учительница, царица, архитектор мира и многое другое. В тексте говорится, что она построила себе большой дом, чтобы принимать множество людей. Как активная женщина, заинтересованная в благе человечества, она приглашает на пир, посылая своих служанок в качестве миссионеров. Для приглашенных накрыт обильный стол, гости вкушают мудрость, и делают это не тайно, как это бывает на сборищах нечестивцев. Премудрость созывает к себе прежде всего неопытных, чтобы подсказать, как жить, не попадаясь на обманчивые посулы. Все, что предлагает Премудрость, ее советы и подсказки, весьма ценны для благополучной, доброй жизни.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Еф 5,15-20

Братья: Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за всё Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа.

Толкование

Апостол, как добрый отец, дает несколько советов для подлинной христианской жизни. Во-первых, он призывает читателей быть мудрыми, чтобы узнать Божью волю, не тратить время на греховные поступки, пытаться противостоять злу. Вторым советом Павел призывает к открытости Святому Духу для обретения полноты даров, наполняющих душу особыми благодатями. Противопоставление вина и Духа дает понять, что последний не является чем-то пустым и бессодержательным, но приносит и физическую пользу, в отличие от вина, если пить его в избытке. В качестве последнего совета, завершающего все сказанное, апостол призывает к молитве, особенно общинной, в желании быть вместе с братьями, объединенными с Богом. Молитва должна быть не только прошением, но и благодарностью за то, что мы получили. Все заканчивается хвалой, воспевающей Божье великолепие. Это полезный совет не только для Ефесской Церкви, но и для каждой христианской общины.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 6,51-58

В то время: Иисус сказал народу: Я хлеб живой, сшедший с небес; едящий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира. Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он может дать нам есть Плоть Свою? Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едящий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. Едящий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нём. Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и едящий Меня жить будет Мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли: едящий хлеб сей жить будет вовек.

Толкование

Помимо развития тем, предложенных ранее, новым является утверждение о том, что мы должны питаться небесным хлебом, который является плотью Христа, отданной для жизни мира, а также Его кровью. Таким образом, мы принимаем Христа не только постигая Его Слово, как пищу жизни, но и питаясь Его плотью и кровью. Действительно, те, кто не участвует в Евхаристии, не могут обладать той жизнью, которую может передать только Иисус. Отсюда вытекает тесная связь между верой и таинством, которые оказывают одно и то же спасительное воздействие. Таинство не может быть отделено от веры, и это должно проявляться в активном участии в Вечере Господней. Жизнь, проистекающая из этого, характеризуется глубоким и тесным союзом между верующими и Христом. Эта жизнь исходит от Небесного Отца, достигает Христа и доходит до Его учеников. Против этого общения жизни бессильна даже смерть, которая уже не может овладеть верующим. Наконец, лишь благодаря этому непрерывному общению жизни, поддерживаемому через Евхаристию, Христос в последний день воскресит Своих верных.