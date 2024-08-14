Литургические чтения: 17 АВГУСТА. Суббота XIX рядовой недели

«Попросим Господа, дабы родители и все общество стали инструментами того радушия и любви, с которыми Иисус обнимает самых малых. Он взирает на них с родительской нежностью и заботой. Вспомним о множестве голодных детей, брошенных, принуждаемых воевать, отверженных. Больно видеть лица несчастных детей, которые бегут от нищеты и конфликтов, стучатся в наши двери и сердца, прося о помощи. Господь да поможет нам принимать их с любовью!» (Папа Франциск, Angelus 04.10.2015).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Иез 18,1-10.13b.30-32

И было ко мне слово Господне: зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря: «отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина»? Живу Я! говорит Господь Бог, – не будут вперёд говорить пословицу эту в Израиле. Ибо вот, все души – Мои: как душа отца, так и душа сына – Мои; душа согрешающая, та умрёт. Если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест, и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и к своей жене во время очищения нечистот её не приближается, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищения не производит, хлеб свой даёт голодному, и нагого покрывает одеждою, в рост не отдаёт, и лихвы не берёт, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям Моим, и соблюдает постановления Мои искренно: то он праведник, но непременно будет жив, говорит Господь Бог. Но если у него родился сын разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из всего того, то будет ли он жив? Нет, он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрёт, кровь его будет на нём. Посему Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог; покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух; и зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь, и живите!

Толкование

После окончательной катастрофы Иерусалима у изгнанников в Вавилоне больше нет надежды, поскольку нечестие прошлых поколений в сочетании с политическим безрассудством и социальной несправедливостью стали причиной их горького разочарования. Пословица о связи между отцами и детьми подчеркивает, что злодеяния отцов отражаются на их потомках, зачастую не виноватых или не заслуживающих столь тяжких страданий. Пророк призывает слушателей больше не повторять эту пословицу; он желает воспитать в них мужество и стремление к исцелению, чтобы они перестали оплакивать себя. Единственное, что можно сделать для выхода из этой ситуации, – это исполнять предписания Божьего закона, многие из которых изложены с мельчайшими деталями: каждый должен засучить рукава, искоренить зло из своей жизни в готовности творить добрые дела, которые возникают из обновленного сердца. Только так жизнь возродится.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 19,13-15

Приведены были к Иисусу дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился; ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне; ибо таковых есть Царство Небесное. И, возложив на них руки, пошёл оттуда.

Толкование

На примере детей Иисус указывает, что Царство Божье доступно любому, поскольку дети не обладают особыми навыками и не совершают великих дел. Таким образом, дети и те, кто им подобен, обладают своего рода законными правами на Царство Божие. Иисус еще раз демонстрирует тесную связь между Ним и Царством Божьим. В самом деле, если мы близки к Нему, как эти дети, то это означает, что мы привиты к Нему, как ветви к виноградной лозе. Отсюда следует, что для каждого ученика важно жить и действовать рядом с Христом, твердо держаться Его слов, не отклоняться от Его выбора и Его пути. Только так мы будем принадлежать Христу, а значит, и Небесному Отцу.