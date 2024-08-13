Литургические чтения: 16 АВГУСТА. Пятница XIX рядовой недели

«В первоначальном замысле Творца не было такого мужчины, который, женившись на женщине, мог бы отвергнуть ее, если все пойдет не так. Нет: мужчина и женщина призваны узнавать друг друга, дополнять друг друга, помогать друг другу в браке. Это ясное учение Иисуса защищает достоинство брака как союза любви, который подразумевает верность. Супругам позволяет оставаться едиными в браке взаимная жертвенная любовь, поддерживаемая благодатью Христа» (Папа Франциск, Angelus 07.10.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Иез 16,1-15.60.63

И было ко мне слово Господне: сын человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его, и скажи: так говорит Господь Бог дщери Иерусалима: твой корень и твоя родина в земле Ханаанской; отец твой Аморрей, и мать твоя Хеттеянка; при рождении твоём, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита. Ничей глаз не сжалился над тобою, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого; но ты выброшена была на поле, по презрению к жизни твоей, в день рождения твоего. И проходил Я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе: «в кровях твоих живи!» Так, Я сказал тебе: «в кровях твоих живи!» Умножил тебя как полевые растения; ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты: поднялись груди, и волоса у тебя выросли: но ты была нага и непокрыта. И проходил Я мимо тебя, и увидел тебя, и вот, это было время твоё, время любви; и простёр Я края риз Моих на тебя, и покрыл наготу твою; и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог; и ты стала Моею. Омыл Я тебя водою, и смыл с тебя кровь твою, и помазал тебя елеем. И надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в сафьянные сандалии, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шёлковым покрывалом. И нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья и на шею твою ожерелье. И дал тебе кольцо на твой нос и серьги к ушам твоим и на голову твою прекрасный венец. Так украшалась ты золотом и серебром, и одежда твоя была виссон и шёлк и узорчатые ткани; питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, мёдом и елеем, и была чрезвычайно красива, и достигла царственного величия. И пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде, который Я возложил на тебя, говорит Господь Бог. Но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славою твоею, стала блудить, и расточала блудодейство твоё на всякого мимоходящего, отдаваясь ему. Но Я вспомню союз Мой с тобою во дни юности твоей, и восстановлю с тобою вечный союз; для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы вперёд нельзя было тебе и рта открыть от стыда, когда Я прощу тебе всё, что ты делала, говорит Господь Бог.

Толкование

Именно из конкретного опыта супружеской любви, с ее светом и тенью, рождаются представления об отношениях между Господом и Его народом как о супружеской любви. Так, пророк Иезекииль с впечатляющим реализмом и тщательной детализацией представляет масштабную историческую картину града Иерусалима, украшенного брачными образами. Первоначально он изображен в виде брошенного младенца. Господь встречает его, и Своим словом помогает младенцу выжить и вырасти. И снова рядом появляется Бог, и наступает возраст любви. В этот момент библейский текст с поэтическим изяществом описывает, что Господь сделал для святого града и как Он сделал его великим. Но в ответ на всю заботу и благоволение Бога Иерусалим отвечает неблагодарностью и распутством. С этого момента для народа начинается полоса неудач, полная несчастий. Однако щедрая и бескорыстная любовь Господа вовсе не угасает, напротив, она порождает новые отношения, которые начинаются с прощения, хотя проступок города был очень серьезен.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 19,3-12

В то время: И приступили к Иисусу фарисеи, и, искушая Его, говорили Ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею? Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят Ему: как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им: Моисей, по жестокосердию вашему, позволил вам разводиться с жёнами вашими; а сначала не было так. Но Я говорю вам: кто разведётся с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведённой прелюбодействует. Говорят Ему ученики Его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева материнского родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит.

Толкование

Евангелист Матфей проявляет особый интерес к нравственным обязательствам христианина. В этом свете можно понять, в каком смысле Иисус пришел не отменить, а исполнить Моисеев закон. В конкретном смысле это может означать и преодоление определенных норм, как в данном случае закона о разводе, данного Моисеем, но не для смягчения существующего закона, а для полной реализации Божьей воли в ее первоначальном замысле. Сосредоточенный на любви, закон не умаляется, а, напротив, проявляет всю радикальность своих требований: любить жену безраздельно, не отрекаясь от нее. Супружеский союз двух людей, принимающих Благую весть, принесенную Иисусом, не может быть прожит иначе, как в безграничной верности и любви. Говоря о «скопцах, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного», Иисус обращает внимание Своих слушателей на два состояния жизни христиан: брак и безбрачие. Радикальность требуется от всех: от женатых – в верной и неразрывной любви, знаке любви Бога к Своему народу; от безбрачных – в нераздельном и целостном посвящении себя Царству Божьему.