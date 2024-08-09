Литургические чтения: 15 АВГУСТА. Успение Пресвятой Девы Марии

«То, что Дева Мария – одна из нас – обитает на небе телом и душой, даёт нам надежду: это значит, что мы драгоценны в очах Бога и что нам уготовано возродиться. Бог не позволит нашему телу исчезнуть в пустоте» (Папа Франциск, Angelus 15.08.2020).

Догмат об Успении (Взятии на небо) Пресвятой Девы Марии был провозглашен Пием XII 1 ноября 1950 года: Пречистая Матерь Христа, завершив земную жизнь, была принята в небесную славу душой и телом. Небесный Отец хотел тесно связать Непорочную Деву с воскресением Иисуса, ибо на Марии нет и тени греха. Вознесение Марии на небо, то есть факт, что вся Ее личность – тело и душа – обрела жизнь во Христе и что в ее лице был уничтожен истинный враг человека, смерть, демонстрирует истинность воскресения Христа и наше призвание к вечной жизни. «Мария, – напоминает Папа Франциск, – сегодня воспевает надежду и возрождает надежду в нас; в Ней мы видим цель пути: Она – первое творение, которое всем своим существом, телом и душой, победоносно пересекает финишную прямую небес. Она свидетельствует, что небеса доступны, если мы тоже не поддадимся греху, если будем славить Бога в смирении и великодушно служить другим. <…> Наша Матерь берет нас за руку, сопровождает к славе, приглашает радоваться при мысли о небесах. Давайте благословим Марию нашей молитвой и попросим Ее научить смотреть на все сущее так, чтобы видеть небеса на земле».

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Откр 11,19a;12,1.3-6a.10ab

И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его. И явилось на небе великое знамение: жена, облечённая в солнце; под ногами её луна, и на главе её венец из двенадцати звёзд. И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. Хвост его увлёк с неба третью часть звёзд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать её младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным; и восхищено было дитя её к Богу и престолу Его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для неё место от Бога. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его.

Толкование

«Явилось на небе великое знамение». Термин «знамение» следует понимать здесь не как чудо или некое необычное зрелище, которым можно лишь восхищаться; в нем заключено послание, которое нужно понять и принять. В «женщине» можно увидеть и Марию, и Церковь, призванную породить и явить Иисуса, могущественного и вселенского царя. Ему противостоят демонические силы, которые однако не в силах противостоять Божьему замыслу. Чтобы вселить надежду в христианские общины, Женщина предстает как небесная фигура, окутанная Божественным светом (солнце), неподвластная течению времени (луна под ее ногами) и уже достигшая эсхатологической стадии как царица-победительница (венец из двенадцати звезд). Но взгляд автора священной книги обращен и на земную жизнь, где верующие подвергаются испытаниям и страдают. Им помогает Бог, укрывая их в пустыне. Мария, как женщина и мать, находится там со своими детьми, чтобы разделить их боль. Церковь, сокрытая Богом в ожидании свершения спасения, непременно достигнет небесной славы вместе с Пресвятой Богородицей, взятой на небо.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ 1 Кор 15,20-26

Братья: Христос воскрес из мёртвых, первенец из умерших. Ибо, как смерть через человека, так через человека и воскресение мёртвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своём порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его. А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится – смерть.

Толкование

Смерть пришла через человека. Этот человек – Адам, наш прародитель, изгнанный из земного рая, его жизнь была отмечена злом. В земной жизни мы можем столкнуться с бесчисленными препятствиями и несчастьями, но нам, конечно же, не дано преодолеть последнего врага – смерть, которая неумолимо настигает нас. Она не щадит никого, и ни один самый искусный врач не может помешать ей увлечь в могилу тех, кто стал ее добычей. Так человеческие существа попадают в пожизненное рабство. Но теперь появился другой человек, Сын женщины, Девы Марии, через Которого придет воскресение мертвых. Поэтому Иисус, победив смерть в Себе, ведет борьбу с враждебными силами, чтобы в момент Его возвращения восстали из гробов те, кто соединен с Ним. Мария, избавленная от тления тела, уже победила вместе со своим Сыном: она – знак надежды для всех нас.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 1,39-56

Встав Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин. И вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве её; и Елисавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между жёнами и благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошёл до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моём. И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от Господа. И сказала Мария: величит душа Моя Господа; и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моём, что призрел Он на смирение Рабы Своей; ибо отныне будут ублажать Меня все роды; что сотворил Мне величие Сильный; и свято имя Его; и милость Его в роды родов к боящимся Его. Явил силу мышцы Своей; рассеял надменных помышлениями сердца их; низложил сильных с престолов, и вознёс смиренных; алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля, отрока Своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. Пребыла же Мария с нею около трёх месяцев и возвратилась в дом Свой.

Толкование

«Сотворил Мне величие Сильный»: осознавая собственную малость, Мария умеет постигать чудеса Божьи, умеет распознать Божественный взгляд, который, покоясь на Ней, заметил «смирение Рабы Своей». Именно в эту малость вмешался Бог, чтобы от Марии родилось Слово Божие, ставшее плотью. Пресвятая Дева провозглашает хвалу, идущую из самого сердца. Ее душа не может сдержать такого ликования, которое спонтанно вырывается из уст, чтобы достичь небес, откуда исходит всякая благодать. Дева благословенна, ибо Святой Дух окутывает Ее тело и сердце, делая ее благодатной. Она была избрана матерью Мессии. Она поверила словам ангела. Она – Дева и Мать одновременно. Благословенная среди всех женщин, она участвовала у подножия Креста в спасительном деле своего Сына. Она благословенна потому, что была вознесена на небо и стала Царицей. Таким образом, все верующие, которые станут частью Церкви, узнают ее и обратят к ней свои молитвы.