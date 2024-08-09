Литургические чтения: 14 АВГУСТА. Св. Максимилиан Мария Кольбе

«Братское увещевание – это одна из граней любви и общения, которые должны царить в христианской общине; это взаимное служение, которое мы можем и должны нести по отношению к друг другу. Исправлять брата – это служение, и оно становится возможным и действенным лишь когда каждый признаёт себя грешником и нуждающимся в прощении Господа» (Папа Франциск, Angelus 07.09.2014).

«Ненависть не является созидательной силой. Только любовь созидает». Так говорил о. Максимилиан Кольбе тем, кто искал слова утешения посреди ужаса и абсурда лагеря смерти Освенцим. В высшем жесте любви он предложил собственную жизнь, чтобы спасти отца семейства: «Я – католический священник», – сказал он, пожелав занять место человека, приговоренного к голодной смерти в бункере. Крики отчаяния заключенных вскоре сменились гимнами Господу: отец Кольбе готовил их к встрече с Богом. Гимны распространились по соседним камерам, и множество узников стали возносить хвалу Господу. Через четырнадцать дней в живых остались четверо заключенных, в том числе о. Максимилиан. Тогда палачи решили убить их смертельной инъекцией: это было 14 августа 1941 года, когда добровольный мученик францисканец протянул руку со словами «Аве Мария». Это были его последние слова. «Мучеником любви» назвал его св. Павел VI, который причислил иеромонаха в 1975 году к лику блаженных. Св. Иоанн Павел II, канонизировавший его в 1982 году, сказал, что «смерть Максимилиана Кольбе стала знаком победы. Это была победа над всей системой презрения и ненависти к человеку и к тому, что в человеке божественно, победа, подобная той, которую одержал Господь наш Иисус Христос на Голгофе».

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Иез 9,1-7;10,18-22

И возгласил Господь в уши мои великим гласом, говоря: пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей. И вот, шесть человек идут от верхних ворот, обращённых к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор писца. И пришли и стали подле медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома. И призвал Он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца. И сказал ему Господь: пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. А тем сказал в слух мой: идите за ним по городу и поражайте; пусть не жалеет око ваше, и не щадите: старика, юношу и девицу, и младенца и жён бейте до смерти; но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища Моего. И начали они с тех старейшин, которые были перед домом. И сказал им: оскверните дом, и наполните дворы убитыми, и выйдите. И вышли, и стали убивать в городе. И отошла слава Господня от порога дома и стала над Херувимами. И подняли Херувимы крылья свои, и поднялись в глазах моих от земли; когда они уходили, то и колёса подле них; и стали у входа в восточные врата Дома Господня, и слава Бога Израилева вверху над ними. Это были те же животные, которых видел я в подножии Бога Израилева при реке Ховаре. И я узнал, что это Херувимы. У каждого по четыре лица, и у каждого по четыре крыла, и под крыльями их подобие рук человеческих. А подобие лиц их то же, какие лица видел я при реке Ховаре, – и вид их, и сами они. Каждый шёл прямо в ту сторону, которая была перед лицом его.

Толкование

В церковной проповеди больше не звучат слова, вселяющие ужас, но средства массовой информации каждый день показывают леденящие душу факты, которые заставляют содрогаться: убийства, войны, разрушения и многое другое. Два отрывка из Книги Иезекииля, которые объединяет сегодняшняя литургия, напоминают о разрушении Иерусалима вавилонскими войсками. Воины не пощадили святое место и убили даже самых слабых – детей, женщин и стариков. Посреди такой боли и отчаяния, когда повсюду лежат безжизненные тела, появляются два знака надежды. Первый – это присутствие тех, кто остался верен, скорбя о злодеяниях, совершенных соотечественниками. Писец отмечает их особым знаком на лбу, что говорит о том, что они – собственность Господа, освященная часть, а значит, неприкосновенная и защищенная Богом. Второй признак надежды – слава Божья, как присутствие Господа: покинув святой город, Всевышний, тем не менее, сопровождает изгнанный народ. Этим Бог намеревается подготовить праведную общину, даже если на данный момент она потеряла все благое и хорошее.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 18,15-20

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрёл ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою ещё одного или двух, дабы устами двух или трёх свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего небесного. Ибо, где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них.

Толкование

Евангелие от св. Матфея начинается с благой вести о пришествии Иисуса как Эммануила (Бога с нами) и заканчивается словами воскресшего Господа, обращенными к ученикам: «Я с вами во все дни до скончания века». В связи с этим сегодняшний евангельский отрывок предлагает три интересных рассуждения. Первое касается необходимости для каждого брата во Христе жить в полной мере по воле Божьей. Поэтому, исправляя брата, нужно делать это с благоразумием, придерживаясь определенного порядка, дабы помочь оступившемуся изменить образ жизни. Второе рассуждение указывает на таинственную связь между небом и землей, между церковной общиной и Божественным миром. Власть связывать и развязывать не является произвольной; она приводит людей с искренним сердцем к Богообщению, но и отдаляет тех, кто противопоставляет себя воле Всевышнего, переданной Христом. Наконец, присутствие Господа происходит даже при наличии всего двух или трех человек, что говорит о том, что толпа не обязательна. Важно, что целью их собрания является личность Иисуса, а вместе с Ним и Отца, Который внимает каждой нашей просьбе.