Литургические чтения: 13 АВГУСТА. Вторник XIX рядовой недели

«Мы все знаем образ доброго пастыря, несущего на своих плечах потерянную овцу. Этот образ всегда олицетворял заботу Иисуса о грешниках и милосердие Бога, Который не смиряется с потерей кого-либо. Этой притчей Иисус дает понять, что Его близость к грешникам не должна удивлять, но, напротив, вызывать у каждого серьезные размышления о том, как мы живем нашей верой (Папа Франциск, Общая аудиенция 04.05.2016).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Иез 2,8-3,4

Так говорит Господь: Сын человеческий, слушай, что Я буду говорить тебе; не будь упрям, как этот мятежный дом; открой уста твои и съешь, что Я дам тебе. И увидел я, и вот, рука простёрта ко мне, и вот, в ней книжный свиток. И Он развернул его передо мною, и вот, свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нём: «плач, и стон, и горе». И сказал мне: сын человеческий! съешь, что перед тобою, съешь этот свиток, и иди, говори дому Израилеву. Тогда я открыл уста мои, и Он дал мне съесть этот свиток И сказал мне: сын человеческий! напитай чрево твоё и наполни внутренность твою этим свитком, который Я даю тебе. И я съел, и было в устах моих сладко, как мёд. И Он сказал мне: сын человеческий! встань и иди к дому Израилеву, и говори им Моими словами.

Толкование

Миссия пророка заключается в том, чтобы услышать слово Божье и донести его до современников. Чтобы лучше подчеркнуть это Божественное указание, был использован образ свитка со Словом Божиим, который нужно съесть. Этот образ повторяется во всех частях книги, чтобы обозначить нечто полное, ясное, твердое и не допускающее ложных личных толкований или дополнений, не соответствующих воле Божьей. Но что же написано в этом свитке? Какая весть должна войти в нутро пророка, прежде чем он ее произнесет? Какая истина должна быть донесена, от которой нельзя уйти? Иезекииль послан к народу, который не желает следовать призывам Господа, поэтому содержание написанного текста полно угроз и несчастий, нелегких для восприятия. Но как может быть приятна на вкус эта книга, если в ней содержатся пророчества суда и осуждения? Но самом деле Слово Божье – это всегда отрада для нашего слуха, ибо оно проливает свет на Божий замысел спасения и на нашу греховность.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 18,1-5.10.12-14

В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Моё, тот Меня принимает. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего небесного. Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдёт ли искать заблудившуюся? И если случится найти её, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяноста девяти незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего небесного, чтобы погиб один из малых сих.

Толкование

Взгляд учеников направлен на тех, кто важен в Царстве Божьем. Но Иисус не считает вхождение в него чем-то очевидным, поскольку для этого требуется готовность решительно отказаться от стремления к величию, немедленно сойти с пьедестала, смиренно стать детьми и даже поставить себя на служение ребенку, который во всем зависит от взрослых, он хрупок, о нем нужно постоянно заботиться. К малым можно причислить и тех, кто слаб в вере; Иисус ясно дает понять, какова воля Божья: никого нельзя отлучать от стада. Поэтому все христиане участвуют в поиске заблудшего, разделяя заботу о его спасении. Община должна сделать все возможное, чтобы вернуть на путь истины самых уязвимых, ведь они тоже дети Бога Отца.