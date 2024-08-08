Литургические чтения: 12 АВГУСТА. Понедельник XIX рядовой недели

«Христианин должен принимать конкретное участие в человеческой и социальной деятельности, не противопоставляя Бога кесарю; такое противопоставление является выражением фундаментализма. Христианин призван конкретно действовать в земных реалиях, но просвещая их светом, исходящим от Бога» (Папа Франциск, Angelus 22.10.2017).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Иез 1,2-5.24-2,1a

В пятый день месяца (это был пятый год от пленения царя Иоакима), было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику, в земле Халдейской, при реке Ховаре; и была на нём там рука Господня. И я видел, и вот, бурный ветер шёл от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из средины его как бы свет пламени из средины огня; и из средины его видно было подобие четырёх животных, – и таков был вид их: облик их был, как у человека. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глас Всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане; а когда они останавливались, опускали крылья свои. И голос был со свода, который над головами их; когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. А над сводом, который над головами их, было подобие престола по виду как бы из камня сапфира; а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нём. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг; от вида чресл его и выше и от вида чресл его и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом. Такое было видение подобия славы Господней. Увидев это, я пал на лицо своё.

Толкование

Помимо апокалипсического языка, который сложно расшифровать из-за непонятных для нас образов и символов, в этом тексте есть три очевидных и значимых события. Первое связано с началом пророческой деятельности священника Иезекииля, которому помогает десница Господня, покоящаяся на нем, готовом слушать Божественный голос: этот голос необходимо донести до народа. Второе связано с особым опытом пророка – присутствием Божьей славы и ее проявлением во всем великолепии. При таком зрелище Иезекииль, как сын человеческий, не может не упасть лицом на землю, настолько велико его религиозное почитание. Третья особенность, совершенно шокирующая, заключается в том, что слава Божья появляется не только вне храма, но даже вне Израиля: она покинула традиционное место, чтобы появиться среди изгнанников, в чужой земле, где формируется новый Израиль. Именно там, среди небольшого остатка, поднимается очищенный и освященный новый народ, готовый вернуться к Богу.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 17,22-27

Во время пребывания в Галилее, Иисус сказал ученикам: Сын Человеческий предан будет в руки человеческие; и убьют Его; и в третий день воскреснет. И они весьма опечалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: Учитель ваш не даст ли дидрахмы? Он говорит: да. И когда вошёл он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: как тебе кажется, Симон? цари земные с кого берут пошлины или подати? с сынов ли своих, или с посторонних? Пётр говорит Ему: с посторонних. Иисус сказал ему: итак сыны свободны. Но, чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадётся, возьми; и, открыв у ней рот, найдёшь статир; возьми его, и отдай им за Меня и за себя.

Толкование

Иисус – Сын человеческий и Сын Божий, однако на данный момент Он должен следовать человеческим законам. Парадоксальность Божественного замысла вызывает недоумение учеников. Это свидетельствует о том, что небесный план выходит за пределы мирского горизонта и исходит из высот Божественной мудрости, которая превращает смерть в жизнь, поражение в победу, так что Воскресший Христос окончательно недосягаем для человеческих рук. Как Сын Божий, Иисус вместе с Отцом является истинным владельцем храма, а потому не только освобожден от уплаты налога за его строительство, но и другие должны воздавать Ему. Однако Господь с присущей Ему свободой не хочет поднимать шум, чтобы кто-то мог упрекнуть его в сопротивлении священным обычаям. Чудо обретения статира подчеркивает исключительный статус Сына, к которому Иисус присоединяет Петра и в нем всех Своих учеников: таким образом Небесный Отец заботится о своевременной уплате налога.