Литургические чтения: 11 АВГУСТА. XIX рядовое воскресенье

«Насыщаясь Хлебом Евхаристии, мы вступаем в полную гармонию с Господом, с Его чувствами, с Его деяниями. Вот почему так важно причащаться; важно ходить на Святую Мессу и принимать Причастие, ибо это означает принимать Тело Христа, Который преображает нас изнутри и готовит для небес». (Папа Франциск, Angelus 19.08.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 3 Цар (1 Reg) 19,4-8

В те дни: Илия отошёл в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом, и просил смерти себе, и сказал: довольно уже Господи; возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. И лёг и заснул под можжевеловым кустом. И вот, Ангел коснулся его и сказал ему: встань, ешь. И взглянул Илия, и вот, у изголовья его печёная лепёшка и кувшин воды. Он поел, и напился, и опять заснул. И возвратился Ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: встань, ешь; ибо дальняя дорога пред тобою. И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищею, шёл сорок дней и сорок ночей до горы Божией Хорива.

Толкование

В жизни верующего человека, а особенно того, кто выполняет ответственную миссию, бывают моменты, когда возникает недоверие, сопровождающееся желанием отказаться от порученного Богом дела. Даже пророку Илии, против которого выступали власть имущие, приходит в голову мысль бросить все и уйти в пустыню как в место смерти. Но Господь умеет перевернуть замыслы человека, превратив дорогу во тьму в паломничество на гору откровения, где Бог явит ему Себя и доверит новые значимые поручения. В данный момент пророка нужно встряхнуть, освежить, ободрить. Ангел Божий, как вестник добра, дважды предлагает ему пищу, чтобы он мог восстановить свои силы, перебороть разочарование и продолжить путь к воссоединению с Господом. Так и для нас Евхаристия, хлеб жизни, позволяет встать и отправиться в путь по извилистым тропам жизни, щедро и с полной самоотдачей служа Господу.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Еф 4,30-5,2

Братья: Не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное.

Толкование

Апостол проясняет этические и экзистенциальные последствия всепрощающего милосердия Небесного Отца, любви Христа, принесшего в жертву Свою жизнь на Кресте, и сошествия Святого Духа, освящающего в Крещении. От этих Божьих даров апостол переходит к жизни верующего, к сути христианского поведения, с конкретными моральными увещеваниями, адресованными общине. Мы считаем себя христианами лишь осознавая полученные дары, которые Бог посылает нам как Своим возлюбленным и прощенным детям. Только в свете Божественной благости наши дела предстают в последовательности, которая напоминает о Божественном прощении и открывает сердце для милосердия. Между страданиями людей и спасительной любовью Бога, склоняющегося над ними и облекающего их в благодать и святость, существует таинственная связь, отмечается в послании. Лишь принимая Божью благодать человек может быть доброжелательным, милосердным и свободным от всякой злобы и эгоизма.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 6,41-51

В то время: Возроптали на Иисуса Иудеи за то, что Он сказал: «Я есмь хлеб, сшедший с небес». И говорили: не Иисус ли это, сын Иосифов, Которого отца и Мать мы знаем? Как же говорит Он: «Я сшёл с небес»? Иисус сказал им в ответ: не ропщите между собою. Никто не может прийти ко Мне, если не привлечёт его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день. У пророков написано: «и будут все научены Богом». Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме Того, Кто есть от Бога; Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едящий его не умрёт. Я хлеб живой, сшедший с небес; едящий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира.

Толкование

Если Иисус – хлеб, сошедший с небес, то возникают два важных вопроса: один касается Его Божественного происхождения, а другой – того, какую жизнь Он нам предлагает. Что касается первого вопроса, естественно думать, что Иисус, подобно каждому человеку, происходит от своих родителей. Но Господь решительно утверждает, что Он послан на землю как дар Небесного Отца людям; и люди призваны принять Его верой, которая не сводится к способности человеческого разума или воли. Необходима особая благодать, благодаря которой ученик направляет свою жизнь ко Христу. Что касается второго вопроса: какую жизнь мы получим, если будем питаться Хлебом Небесным? Выражение «вечная жизнь» напоминает о той полноте бытия, которой обладает только Бог и которую человек принимает с верой настолько, что никакая сила смерти не может уничтожить его. Если хлеб или даже манна служат для выживания, они, конечно, не могут гарантировать нетленную жизнь. В Евхаристии же Иисус приобщает нас к этому источнику жизни, дабы мы вкусили Божью вечность уже сейчас, в готовности воскреснуть в последний день.