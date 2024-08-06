Литургические чтения: 10 АВГУСТА. Св. Лаврентий, диакон и мученик

«Чтобы принести плод, Иисус жил любовью до конца, позволив смерти сокрушить Себя, как семя дает себя сокрушить под землей. Именно здесь, в наивысшей точке Его уничижения – которая также является высшей точкой любви – зародилась надежда (Папа Франциск, Общая аудиенция 12.04.2017).

Святой Лаврентий был первым диаконом Рима, в его обязанности входило распределять среди бедных то, что было собрано христианами города. Уже в IV веке его образ был окутан легендами. Арестованный вместе с Папой Сикстом II, Лаврентий был убит не сразу: гонители пытались узнать у него, где хранится имущество христианской общины. Лаврентий ответил, что у него нет иного богатства, кроме бедных, вверенных ему Церковью. Когда же судья спросил, где спрятано сокровище Церкви, диакон решительно показал ему огромную толпу бедных верующих, на содержание и одежду которых он употреблял собранные христианами блага. «Вот сокровища Церкви, которые никогда не убывают, которые всегда приносят плоды и которые можно найти повсюду», – сказал Лаврентий. Пример святого диакона, упавшего в землю, как зерно, готовое к посеву, принес обильные плоды в истории Церкви.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 2 Кор 9,6-10

Братья: Кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всём имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано: «расточил, раздал нищим; правда его пребывает в век». Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей.

Толкование

Павел размышляет о благотворительности, оказываемой христианским общинам в Иудее для удовлетворения их финансовых нужд. Апостол обращается к Церкви в Коринфе не только для того, чтобы побудить местных верующих к милосердию, но и с целью указать на религиозные мотивы такой финансовой помощи. Главная идея, которую он постоянно повторяет, заключается в том, что благотворительность никак не обедняет дающего. Действительно, пожертвование бедным Иерусалимской Церкви представляется как посев, цель которого – получить обильный урожай, даже если поначалу может показаться, что посеянное семя пропадет. Бог, конечно, не откажет в Своей щедрости тому, кто проявляет великодушие в подаянии. Такая отдача должна исходить из полной свободы и, прежде всего, из радости человеческой души. Кроме того, удивительны отношения между Всевышним и делателем добра: Господь обогащает дающего, чтобы он мог и далее благотворить, а получатель дара мог с благодарностью возносить хвалу Богу.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 12,24-26

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода. Любящий душу свою погубит её; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит её в жизнь вечную. Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой.

Толкование

Чтобы объяснить смысл Своей смерти и воскресения, Иисус использует образ зерна: «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода» (ст. 24). Господь поясняет, что Его крест, смерть и воскресение несут в себе плоды жизни для многих. Таким образом, Христос уподобляет Себя пшеничному зерну, которое в земле порождает новую жизнь. Господь пришел на землю через воплощение, – Он родился, приняв человеческую природу; но этого было недостаточно: Он должен еще и умереть, чтобы искупить каждого из человека от рабства греха и даровать новую жизнь, примиренную в любви. Чтобы искупить нас, Иисус заплатил эту цену. И мы, Его ученики, тоже должны пройти этот путь пшеничного зерна, усвоив великий пасхальный закон: теряя жизнь, мы обретаем ее новой и вечной.