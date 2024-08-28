Литургические чтения: 1 СЕНТЯБРЯ. XXII рядовое воскресенье

«Чтобы сберечь в чистоте сердце, нужно чаще прибегать к испытанию совести. Кто из нас вечерами уединяется, чтобы задаться вопросом: что случилось сегодня в моем сердце? Что оно пережило? Если мы этого не делаем, то вряд ли сумеем сберечь его чистоту» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 10.10.2014).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Втор 4,1-2.6-8

Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы, и пошли и наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, даёт вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того; соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, которые я вам заповедую. Итак храните и исполняйте их; ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: «только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда ни призовём Его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня?

Толкование

Бог требует, чтобы Его правила и законы хранили и исполняли с буквальной точностью. Он знает, что человек склонен изменять предписания, как правило, в свою пользу: после первородного греха в человеке есть склонность ко злу. Собственно, именно этим и занимались фарисеи: они добавляли, отнимали, толковали, спорили, пока от первоначального закона не осталось лишь воспоминание. Иисус пришел не для того, чтобы отменить законы Божьи, но чтобы «смести пыль», удалить все наслоения, привнесенные людьми на протяжении веков, и помочь засиять тому первоначальному ядру закона, которое было продиктовано не только любовью, но и ради любви, потому что Бог есть Любовь. Если мы воплотим в жизнь Слова Господни, то почувствуем, как в нас течет жизнь, ибо Слово Божье животворит; мы поймем, что в наших душах все светится, потому что Бог есть свет, и Слово Христа станет руководством для всех наших поступков, которые будут направлены на добро, милосердие, любовь. Мы станем полны силы и готовы к действию.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Иак 1,17-18.21b-22.27

Братья мои возлюбленные: Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неосквернённым от мира.

Толкование

Святой Иаков просто повторяет учение Книги Второзакония. Слово Божье не подлежит изменениям, потому что Бог неизменен: Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Крепость Божьего Слова должна давать нам большое утешение. Философии и системы, придуманные людьми, следуют моде и проходят, а учение, преподанное Небесным Отцом и подтвержденное Его Сыном, напротив, не проходит. На этой твердой скале мы строим свой дом и выдерживаем любую непогоду. Но недостаточно просто слушать; нужно позволить этому Божественному голосу работать над нами, пока мы сами не станем тем Словом, которое действует в мире в соответствии с силой милосердия. Любовь обладает прекрасной особенностью: она просто отдает себя, не задумываясь о последствиях. Так и христианин, живущий в мире, не позволяет заразить себя мирской болезнью, потому что обладает антителами: Таинствами, молитвой, безграничным доверием к Богу – Творцу и Спасителю.

ЕВАНГЕЛИЕ Мк 7,1-8а.14-15.21-23

В то время: Собрались к Иисусу фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И, увидев некоторых из учеников Его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми, руками, укоряли. Ибо фарисеи и все Иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук; и, придя с торга, не едят не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться: наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают Его фарисеи и книжники: зачем ученики Твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? Он сказал им в ответ: хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: «люди сии чтут Меня устами; сердце же их далеко отстоит от Меня. Но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим». Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого. И, призвав весь народ, говорил им: слушайте Меня все, и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его; но что исходит из него, то оскверняет человека. Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Всё это зло извнутрь исходит и оскверняет человека.

Толкование

Не обвиняя напрямую фарисеев, Господь дает понять, что именно находится в их сердцах: нечистота, убийство, прелюбодеяние и все остальное, что было перечислено. Если их сердца переполнены такими мерзостями, то бесполезно полагать, что они могут угодить Богу через омовение рук и чаш. Наша религия – это религия сердца, ибо мы приняли Святого Духа, Который вливает в нас требования Всевышнего: чистоту, прозрачность, сияние милосердия, а вовсе не маниакальное соблюдение чистоты посуды и столовых приборов. Христианин, таким образом, работает над собой, потому что «тот, кто поднимает себя, поднимает весь мир», – говорил святой Плацид, первый ученик святого Бенедикта Нурсийского. Когда внутренняя жизнь очищена, тогда Божественный закон будет исходить из наших сердец и покорять мир. Мир обратится к Богу не тогда, когда мы «умываем руки», а когда увидит, насколько сильно мы любим Иисуса и готовы ради Него даже отдать свою жизнь. Святой Иосиф Бенедикт Лабр был нищим, никогда не мылся и искал еду в мусорных баках, но его сердце благоухало святостью Христа; на его похороны собрался весь Рим, чтобы почтить его память.