Экуменизм: новые шаги на пути к восстановлению единства

Всемирная лютеранская федерация и Вселенский Константинопольский Патриархат сделали совместное заявление по богословскому вопросу, который разделяет традиции Восточной и Западной Церквей на протяжении почти тысячи лет. Речь идёт о термине Filioque («и от Сына»), добавленном к латинскому тексту Никео-Константинопольского символа веры.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Этот вопрос был вынесен на обсуждение на 18-й пленарной сессии Совместной международной комиссии по богословскому диалогу между Всемирной лютеранской федерацией и Константинопольским Патриархатом, которая состоялась в мае нынешнего года в Каире (Египет).

В совместном заявлении подчёркивается, что Символ веры является литургическим и доктринальным изложением основ христианского вероучения: «Народ Божий молится Никео-Константинопольским Символом веры, и в этой молитве его вера установлена Триединым Богом. ‹…› Учитывая значение этого древнего и наиболее почитаемого христианского экуменического текста Символа веры, мы предлагаем использовать перевод греческого оригинала (без Filioque) в надежде, что это будет способствовать устранению вековых разногласий между нашими общинами и позволит нам вместе исповедовать веру Никейского (325) и Константинопольского соборов (381)».

Координационный комитет Международной объединённой комиссии по богословскому диалогу между Католической и Православной Церквями, возглавляемый кардиналом Куртом Кохом, префектом Папского совета по содействию христианскому единству, и митрополитом Писидийским Иовом, представителем Константинопольского Патриархата при Всемирном совете Церквей, начал рассмотрение проекта документа «К единству в вере: Богословские и канонические вопросы». Этот проект был представлен на встрече, которая проходила в городе Бари с 3 по 7 июня. Кроме того, комитет приступил к изучению богословских вопросов, связанных с термином Filioque. После завершения работы над этими двумя проектами документов Координационный комитет соберется, предположительно в следующем году, в определенное время для детального обсуждения.

«Члены координационного комитета, ‒ говорится в коммюнике, опубликованном на сайте Папского совета по содействию христианскому единству, ‒ с нетерпением ждут предстоящего в 2025 году празднования 1700-летие Первого вселенского (Никейского) собора и молятся, чтобы это событие стало вдохновением на пути к восстановлению полного единства».