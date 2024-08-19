Церковь в Казахстане. Единение через красоту и милосердие

Вспомогательный епископ Карагандинской епархии монсеньор Евгений Зинковский поделился опытом Католической Церкви в Казахстане, где 80% населения исповедуют ислам, 17% – православие и лишь 1% – католичество.

Vatican News

Прелат отмечает, что небольшая католическая община в Казахстане прекрасно осознаёт свою важную миссию: сделать Иисуса известным всем, а также утвердить своё место в обществе через веру, милосердие и красоту. В условиях, когда религиозные мероприятия в общественных местах не разрешены, Церковь фокусируется на двух ключевых направлениях: милосердной помощи и распространении красоты, что помогает вносить вклад в создание более сплочённого и гармоничного общества.

Епископ Зинковский подчёркивает важность милосердия как средства выражения любви Христа. Это находит своё воплощение в конкретных начинаниях, таких как помощь сестёр св. Терезы Калькуттской в Темиртау, где монахини откликаются на нужды людей, предоставляя им необходимую поддержку. Именно через такие действия, считает епископ, Церковь может донести своё послание до каждого, вне зависимости от вероисповедания.

Одним из главных аспектов миссии Церкви, по словам казахстанского владыки, является красота, которая питает дух каждого человека:

«Красота является местом встречи с любым человеком, к какой бы этнической или религиозной традиции он ни принадлежал, потому что сердце, которое создал Бог, одинаково во все времена и на любой широте и, например, через красоту музыки человек отсылается к поиску и, по благодати, к встрече с Богом».

Караганда. Концерт в католическом кафедральном соборе

В карагандинском неоготическом соборе, посвящённом Пресвятой Деве Марии Фатимской – Матери всех народов, проходят регулярные концерты духовной музыки. Эти мероприятия собирают людей различных религий и культур, создавая пространство для единства и духовного общения. Епископ подчеркивает, что орган, подаренный Австрией, является гордостью собора и позволяет привлечь лучших музыкантов, как местных, так и зарубежных.

Особое внимание монсеньор Зинковский уделяет концерту, который прошёл в конце июля. В этот день в Караганде выступил знаменитый словацкий органист Марек Врабель, что стало важным событием не только для верующих, но и для представителей культурной элиты города. Программа концерта включала произведения Луи Вьерна, Йозефа Грешака и Томазо Альбинони. По мнению прелата, музыка этих композиторов способствовала созданию атмосферы гармонии и мира в переполненном соборе. Выбранная программа нашла отклик в сердцах слушателей, а аплодисменты в конце концерта свидетельствовали о признательности публики за возможность прикоснуться к великолепию музыки. Эти концерты стали не только культурным событием, но и важным духовным актом, способствующим объединению людей разных вероисповеданий, подчёркивает вспомогательный епископ Карагандинской епархии.