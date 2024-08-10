Церковь на Св. Земле: перед лицом ненависти нужны слова мира

Ненависть, озлобленность и презрение только умножают насилие и отдаляют возможность поиска решения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет кардинал Пьербаттиста Пиццабалла, латинский Патриарх Иерусалима, в послании христианам Святой Земли по случаю приближающегося праздника Успения Пресвятой Богородицы.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Иерарх выражает горечь по поводу эскалации войны, которая стала причиной неутихающих страданий и тревог. Теперь «всё сложнее представить себе окончание конфликта», крайне пагубного и болезненного для жизни населения. По словам кардинала, всё труднее найти людей и институты, с которыми можно было бы вести диалог о будущем и мирных отношениях. Наше настоящее, отмеченное насилием и гневом, похоже, разрушает всех.

Кардинал Пиццабалла считает праздник Успения Пресвятой Девы Марии одним из дней, благоприятных для изменения хода конфликта. В этот день Патриарх призывает верующих Святой Земли «к ходатайственной молитве о мире перед вознесённой на небо Пресвятой Девой» и просит «приходы, созерцательные и апостольские монашеские общины, а также немногих прибывших паломников объединиться в стремлении к миру, который мы вверяем Пресвятой Деве».

«Нам остаётся лишь молиться» после того, как было «сделано всё возможное для помощи и сопровождения всех, особенно самых пострадавших». Наша молитва Деве Марии словами примирения и мира противостоит частым и многочисленным словам ненависти; именно молитва может открыть для всего мира «проблеск света», подчёркивает в конце послания латинский Патриарх Иерусалима.