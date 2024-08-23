Берлин: молодёжь за мир и солидарность

С 27 по 29 августа в Берлине состоится международная конференция «Молодёжь за мир», организованная движением, связанным с Общиной Святого Эгидия. Это значимое европейское мероприятие в поддержку мира приобретает особую актуальность в свете текущих ужасных конфликтов.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

На конференцию соберётся тысяча молодых людей из 13 европейских стран, включая около ста участников из Украины, представляющих Киев, Львов, Ивано-Франковск и Харьков. Община Святого Эгидия продолжает оказывать поддержку населению Украины, предоставляя продовольственную помощь и санитарные материалы, обеспечивая работу образовательных центров для детей и подростков. Особенно важно, что в этих гуманитарных инициативах активно участвуют беженцы, присоединившиеся к Общине Святого Эгидия.

Центральная тема встречи в Берлине — «Всеобщая дружба во имя мира». Она отражает единое стремление противостоять всем формам насилия и расизма. Мероприятие сосредоточится на вопросах культуры мира и солидарности.

Молодёжь соберётся в знаковом месте, которое 35 лет назад стало символом демократии, диалога и стремления к мирным переменам, а также ярким примером надежды на будущее. Юноши и девушки намерены озвучить надежды своего поколения и обсудить актуальные вопросы, такие как экология, миграция и бедность.

В среду 28 августа молодёжь будет участвовать во встрече с президентом Общины Святого Эгидия Марко Импальяццо. Встреча пройдет под девизом «В дружбе — победа». Во второй половине дня они соберутся у Бранденбургских ворот, чтобы почтить память жертв национал-социализма среди народов синти и рома и подтвердить своё обязательство бороться со всеми формами насилия и расизма.