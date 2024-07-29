ВСЦ духовно поддержал олимпийцев в Париже

Пресс-служба Всемирного совета Церквей опубликовала на своем официальном сайте статью об Олимпийских играх. «Поскольку все внимание приковано к состязаниям спортсменов, их духовные потребности часто игнорируются», – подчеркивается в публикации.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Генеральный секретарь Протестантской федерации Франции Жан-Раймон Штауффахер подчёркивает важность духовного сопровождения спортсменов, в пользу которого высказались более девяти из тринадцати тысяч атлетов. Для удовлетворения духовных потребностей участников Олимпиады французские католические, православные и протестантские священники будут совместно трудиться со своими коллегами из иудейских, мусульманских, индуистских и буддийских общин. Все они соберутся в мультирелигиозном центре, возведённом в форме шатра Французским олимпийским комитетом.

Всемирный совет Церквей призывает к совместной молитве за успешное проведение международных состязаний в Париже: «Пусть это событие пройдет в радости и мире, в духе товарищества. Да снизойдет Святой Дух на всех, кто помогает проведению игр, на всех людей, приехавших из разных уголков мира, и на спортсменов».

В статье также упоминается послание Папы Франциска Католической Церкви Франции, цитируя его пожелание, чтобы Олимпийские игры стали незабываемым событием для гостей со всего мира. «Спорт – это универсальный язык, который преодолевает границы, языки, расы, национальности и религии, объединяя людей, поощряя диалог и взаимную открытость». К сожалению, войны не останавливаются во время Олимпиад, отмечает Святейший Отец, но эти состязания служат примером стремления к мирному сосуществованию и позволяют людям встречаться.

Всемирный совет Церквей заявляет: «Помимо признания спортивного мастерства, Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже продемонстрируют силу гармонии, товарищества и веры. В своих благодарственных гимнах и молитвах Церкви напоминают, что помимо азарта состязаний, Олимпийские игры показывают единство народов и культур в духе доброжелательности и мира».