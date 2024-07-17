В Хорватии проходят «Средиземноморские богословские встречи»

«Христианство и ислам: служение братству в разделенном мире»: такова тема III «Средиземноморских богословских встреч», проходящих в хорватском городе Риека; впервые в них участвуют молодые мусульманские учёные.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

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Шестидневное мероприятие объединило православных, католических, протестантских и мусульманских студентов, а также преподавателей различных дисциплин в стремлении обсудить вопросы диалога и братства. «Средиземноморские богословские встречи» черпают вдохновение в энциклике Папы Франциска Fratelli tutti и Декларации об общечеловеческом братстве ради мира во всём мире и совместной жизни. По словам одного из организаторов встречи о. Бранко Юрича, специалиста в области нравственного богословия из Боснии и Герцеговины, диалог между христианами и мусульманами сегодня крайне необходим для мирного сосуществования в Средиземноморском регионе, а также в Европе в целом:

«Братство – это бальзам, способный залечить раны мира, который в последние годы становится всё более поляризованным. Встречей в Риеке мы хотим внести наш скромный вклад в миротворчество, в укрепление братства во всём мире», – подчеркнул о. Бранко Юрич в интервью Vatican News. Богослов отметил, что такие встречи нужны, чтобы «послание надежды молодых людей дошло до всех, кто мечтает о лучшем, братском мире без насилия».

Встреча в Хорватии является частью серии межрелигиозных мероприятий, которые по инициативе Папы Франциска и Итальянской епископской конференции были организованы в Италии – в Бари в 2020 г. и во Флоренции в 2022 г. Впоследствии эти начинания по созиданию братства были внесены в программу «Средиземноморских встреч», состоявшихся в Марселе (Франция) в 2023 году. В них приняли участие представители Северной Африки, Балканского региона, Причерноморья и Ближнего Востока, к которым присоединился Святейший Отец.