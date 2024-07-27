Церковь Франции осудила «глумление над христианством»

Христиане Франции возмущены позицией организаторов Олимпиады в Париже, которые использовали торжественную церемонию её открытия, чтобы высмеять христианство, в частности, Тайную вечерю. По этому поводу 27 июля поместная Епископская конференция выступила со специальным заявлением.

Vatican News

Церемония открытия, проведённая Парижским оргкомитетом, подарила всему миру удивительные моменты красоты и радости, эмоциональные и общепризнанные. «К сожалению, церемония включала сцены глумления и издевательства над христианством, о чём мы глубоко сожалеем», – говорится в коммюнике епископата.

По окончании торжества многие лидеры других религиозных конфессий выразили солидарность с Католической Церковью Франции, с благодарностью отмечают прелаты и выражают духовную близость христианам всех континентов, которых оскорбили некоторые «возмутительные и провокационные сцены» на церемонии открытия соревнований. «Мы хотим пояснить, что олимпийский праздник выходит далеко за рамки идеологических предрассудков нескольких артистов», – подчёркивается в заявлении.

Французские епископы напоминают: «На прошлой неделе мы организовали Святую Мессу в намерениях олимпийского перемирия с участием многих религиозных, политических и спортивных деятелей. Мы верим, что ценности и принципы, которые выражаются и распространяются через спорт и Олимпийские игры, способствуют единству и братству, в которых так нуждается наш мир, уважая при этом убеждения всех людей».