Литургические чтения: 8 АВГУСТА. Св. Доминик, пресвитер

«Мы чувствуем себя не скалами, но всего лишь маленькими камнями. Тем не менее, любой из этих камешков необходим, а в руках Иисуса самый крошечный из них становится драгоценным, ибо Господь поднимает его, смотрит на него с большой нежностью, освящает Своим Духом и помещает в нужном месте, особо отведенном для него, где он сможет быть особенно полезным для всего строения» (Папа Франциск, Angelus 27.08.2017).

«Он всегда был спокойным и улыбчивым, за исключением тех случаев, когда его огорчала какая-нибудь беда ближнего», – так описывает святого Доминика блаженная Чечилия Чезарини. О личности Доминика также было сказано, что «она вся сокрыта в свете», и, хотя о нем сохранилось мало биографических сведений и почти ничего не осталось от его трудов, его яркий пример сияет в его детище, Ордене проповедников, основанном в начале XIII века. Доминик родился около 1175 года в Калеруэге (Кастилия) в семье Феликса де Гусман и Жанны де Аза, почитание которой как блаженной был подтверждено в 1828 году. В возрасте 20 лет святой вступил в капитул Осмы, каноники которого жили по Правилу св. Августина. Благодаря своей подготовке и человеческим качествам Доминик вскоре привлек внимание епископа Осмы Диего, который пожелал взять его с собой в несколько путешествий по Франции и другим странам Европы. Именно тогда Доминик смог убедиться в том, насколько широко была распространена ересь катаров, согласно которой Иисус имел лишь видимость смертного тела. Говорят, что в Тулузе Доминик провел целую ночь, убеждая одного катара в его заблуждении. Иордан Саксонский пишет: «Доминик принимал всех людей в широкое лоно своего милосердия» (Libellus 107). Душевное сострадание святого было велико. Одна только мысль о том, что есть люди, которым грозит вечное проклятие за их грех, раскол и ересь, не давала ему покоя. Иордан рассказывает, что «в его сердце жило удивительное и почти невероятное стремление к спасению всех людей» (Libellus 34). Убежденный в необходимости вернуть духовенство к аскетизму жизни, который лежал в основе доктрины катаров и вальденсов, Доминик основал в Тулузе орден монахов-проповедников, главными чертами которого были странствующий образ жизни, проповедь, нищенство (впервые связанное с церковным орденом), ряд монашеских обрядов и углубленная учеба. Ко времени его смерти в Болонье 6 августа 1221 года труды доминиканцев уже имели большой успех. Своим монахам он сказал такие последние слова: «Не плачьте, после смерти я буду вам более полезен и принесу больше плодов, чем при жизни».

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Иер 31,31-34

Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: «познайте Господа», ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более.

Толкование

Древний завет между Богом и Его народом потерпел неудачу, но не потому, что Господь не справился со Своими обязательствами; напротив, именно Израиль не соблюдал Божественные законы. В этот момент Господь готов заключить «новый завет», чтобы устранить корни предыдущего провала. Первый завет требовал, чтобы приверженность Богу выражалась в поведении, определяемом заповедями, высеченными на камне. Новый завет будет иметь иные особенности. Прежде всего, Божественная истина должна жить в человеческом сердце, как озаряющее присутствие Слова Божьего, которое не следует путать с собственными идеями; это Слово прививается к человеку, вкладывается в него, полностью формирует его и облачает в чувства любви и послушания. Даже знание о Боге не сводится к уроку, полученному от какого-то учителя, а льется из глубины сердца как Божественный свет, которым может обладать даже ребенок. Это может произойти лишь потому, что Бог всегда готов прощать.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 16,13-23

В то время: Придя в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Пётр, отвечая, сказал ему: Ты Христос, Сын Бога живого. Тогда Иисус сказал Ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин; потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе: ты – Пётр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её. И дам тебе ключи Царства Небесного; и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Тогда запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим, и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав Его, Пётр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою. Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн; потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое.

Толкование

Для подлинной христианской жизни и эффективного участия в жизни Церкви основополагающим является близкое знакомство и дружба с Иисусом. Нельзя ограничиваться лшь признанием Его как поборника гуманности и справедливости: нужно проникнуть в сокровенную тайну Иисуса. Церковное строение нуждается не в личных способностях Симона, а в надежном фундаменте, на который можно опереться, – в истине, которая есть Христос. Отсюда берет начало уникальная роль апостола Петра, которая крепко скрепляет ряды церковной структуры и превращает различные камни, из которых она состоит, в нерушимую конструкцию. После исповедания Петра Христос начинает наставлять учеников всему, что касается Его будущей жизни и миссии. Эти пророческие слова открывают конечное событие земного пути Иисуса, и в то же время несут в себе таинственный и драматический заряд, перед лицом которого шокированные ученики не понимают, как такие ужасные предсказания могли исполниться в Том, Кого они признали Христом устами Петра.