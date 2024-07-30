Литургические чтения: 7 АВГУСТА. Среда XVIII рядовой недели

«Иисус указывает на хананеянку как на пример несокрушимой веры. Ее настойчивость в просьбе о вмешательстве Христа является стимулом для нас, чтобы не опускать руки, не разочаровываться, когда нас одолевают тяжелые испытания. Господь не отворачивается, когда мы в нужде, и если нам кажется, что Он не отвечает на просьбы о помощи, это происходит для того, чтобы испытать и укрепить нашу веру» (Папа Франциск, Angelus 20.08.2017).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Иер 31,1-7

В то время, говорит Господь, Я буду Богом всем племенам Израилевым, а они будут Моим народом. Так говорит Господь: народ, уцелевший от меча, нашёл милость в пустыне; иду успокоить Израиля. Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя, и потому простёр к тебе благоволение. Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, дева Израилева, снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе веселящихся; снова разведёшь виноградники на горах Самарии; виноградари, которые будут разводить их, сами будут и пользоваться ими. Ибо будет день, когда стражи на горе Ефремовой провозгласят: «вставайте, и взойдём на Сион, к Господу, Богу нашему». Ибо так говорит Господь: радостно пойте об Иакове, и восклицайте пред главою народов; провозглашайте, славьте и говорите: «спаси, Господи, народ Твой, остаток Израиля!»

Толкование

Сколько раз пророк Иеремия приводил народ Израиля в замешательство, возвещая о катастрофах, о разрушении святого града и сожжении храма. И, наконец, он говорит о спасении и утешении: Бог милостив к народу грешников. Господь не может оставить их, и Его любовь не может угаснуть, ибо она вечна. Бог непрестанно верен обетованиям и узам любви с теми, кого Он избрал. Из невесты-изменницы Израиль превращается в целомудренную девственницу, готовую к встрече с Божественным женихом. Действия Бога можно сравнить с новым творением, где все возрождается и радуется, устраивая танцы и пиры во имя благословенного благополучия. Бог перестал гневаться, чтобы проявить нежность и дождаться, когда все племена, даже самые отдаленные, соберутся в Иерусалиме, и паломничество будет сопровождаться песнопениями и хвалой. Хотя Израиль предстает как остаток, тем не менее, здесь начинается новая история любви между Богом и Его народом.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 15,21-28

В то время: Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, Сын Давидов! дочь моя жестоко беснуется. Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив, просили Его: отпусти её, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. А она, подойдя, кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне. Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь её в тот час.

Толкование

Внутреннюю силу этой женщины, которая помогла ей преодолеть все препятствия, следует искать в ее материнской любви и в уповании на то, что Христос может исполнить ее просьбу. Горячая любовь к дочери побуждает её кричать: «Помилуй меня, Господи, Сын Давидов!» (Мф 15,22), а неотступная вера в Иисуса помогла ей не впасть в отчаяние даже услышав Его отказ. Этот евангельский эпизод помогает понять, что все мы нуждаемся в постоянном духовном становлении, в укреплении доверия к Иисусу, в непрестанном уповании Его милосердие. Господь может помочь найти путь, когда мы потеряли компас в земном странствии; когда нам сложно быть верными обязательствам. Важно постоянно укреплять веру через внимательное слушание Слова Божия, личную молитву, Святые Таинства, дела милосердия по отношению к ближним.