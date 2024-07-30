Литургические чтения: 6 АВГУСТА. Преображение Господне

«Восхождение учеников на гору Фавор помогает осознать, как важно отрываться от мирских дел, чтобы достичь вершины и созерцать Иисуса. Этот путь заключается в том, чтобы внимательно и благоговейно слушать Христа, возлюбленного Сына Отца, стараясь найти минуты для молитвы, дабы смиренно и радостно принять Слово Божие» (Папа Франциск, Angelus 06.08.2017).

За сорок дней до распятия Иисус преобразился на горе Фавор в присутствии учеников. Об этом моменте повествуют евангелисты Матфей, Марк и Лука (Мф 17,1-13; Мк 9,2-10; Лк 9,28-36). Но что это событие говорит нам по существу? Христос явился в Своей Божественности трем апостолам незадолго до путешествия в Иерусалим, где Он проведет дни страстей и будет казнен. Апостолы были удручены. Возможно, они начали сомневаться и поэтому нуждались в духовном укреплении. И тут им на помощь приходит Христос, преображаясь, являя им Свою Божественность. Папа Франциск напоминает, что «мы тоже призваны взойти на гору, чтобы созерцать красоту Воскресшего, Который зажигает проблески света в нашей жизни и помогает интерпретировать историю с точки зрения пасхальной победы». Таким образом, праздник Преображения Господня – это и праздник нашего преображения. «Сходя с горы» после Евхаристии, возвращаясь из церкви домой к своим обязательствам, мы должны и далее быть преображенными, светящимися, чтобы заражать других своим опытом, свидетельством и примером.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Дан 7,9-10.13-14

Видел я, что поставлены были престолы, и воссел Ветхий днями; одеяние на Нём было бело, как снег, и волосы главы Его – как чистая шерсть; престол Его – как пламя огня, колёса Его – пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему, и тьмы тем стояли пред Ним; судьи сели, и раскрылись книги. Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шёл как бы Сын человеческий, дошёл до Ветхого днями, и подведён был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его – владычество вечное, которое не пройдёт, и царство Его не разрушится.

Толкование

Самая поразительная новизна, содержащаяся в этом изумительном видении, – это неожиданное появление на облаках небесных Сына Человеческого, Который был подведен к Ветхому днями, то есть Богу, и наделен вселенской властью. В библейской традиции выражение «Сын Человеческий» двойственно: оно обозначает весь народ Израиля, а также конкретного человека, берущего на себя судьбу всех. Кроме того, оно может обозначать и обычного человека, и выдающуюся личность, таинственным образом превосходящую человеческое состояние. Иисус будет применять это именование к Себе именно из-за его двойственности и богатства смысла. Он будет избегать слишком жесткого определения Своей миссии, рискуя быть непонятым. Он – такой же человек, как и все остальные, и в то же время совершенно особый человек, ускользающий от нашего понимания. Иисусу как «Сыну Человеческому» негде приклонить голову, но Он вернется и воссядет на небесном престоле, чтобы судить все народы.

ЕВАНГЕЛИЕ Мк 9,2-10

В то время: Взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвёл на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом. При сем Пётр сказал Иисусу: Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии. Ибо не знал, что сказать; потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшёл глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте. И, внезапно посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мёртвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит: воскреснуть из мёртвых.

Толкование

Преображение происходит в тот момент, когда Иисус объявляет о Cвоих страстях и смерти. Человеческая слабость погружается в Божественную славу, и белые одежды отражают это трансцендентное сияние. Бог и человек образуют единую реальность во Христе Иисусе. Трем апостолам дано созерцать славу Сына Божьего, изумительный свет, который будет вечно сиять после воскресения. Преображение, таким образом, является предвосхищением пасхального события, когда через унижение смерти Мессия направится к Своему прославлению. На высокой горе не провозглашаются новые законы, как это было с Моисеем, не произносятся пророчества, как это было с Илией и другими пророками. Есть лишь одно повеление: слушайте Иисуса. Отныне откровение воли Всевышнего, Его планов и повелений воплощается в Сыне, Который желает ввести трех апостолов в непосредственное общение с Богом. Они услышат свидетельство Небесного Отца об их Учителе: Создатель объявит Его Своим Сыном. Этот опыт должен остаться в сердцах и умах трех рыбаков, которые станут подлинными благовестниками и истинными свидетелями Господа Иисуса Христа.