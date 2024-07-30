Литургические чтения: 5 АВГУСТА. Понедельник XVIII рядовой недели

«Сострадание, чуткость, Евхаристия. Этот путь указывает нам Иисус в сегодняшнем Евангелии. Путь, который не только учит нас идти навстречу нуждам этого мира в духе братства, но и ведет за пределы этого мира, потому что путь этот исходит от Бога Отца и возвращается к Нему» (Папа Франциск, Angelus 03.08.2014).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Иер 28,1-17

В начале царствования Седекии, царя Иудейского, в четвёртый год, в пятый месяц, Анания, сын Азура, пророк из Гаваона, говорил мне в доме Господнем, пред глазами священников и всего народа, и сказал: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: сокрушу ярмо царя Вавилонского. Через два года Я возвращу на место сие все сосуды дома Господня, которые Навуходоносор, царь Вавилонский, взял из сего места, и перенёс их в Вавилон. И Иехонию, сына Иоакима, царя Иудейского, и всех пленных Иудеев, пришедших в Вавилон, Я возвращу на место сие, говорит Господь; ибо сокрушу ярмо царя Вавилонского. И сказал Иеремия пророк пророку Анании перед глазами священников и перед глазами всего народа, стоявших в доме Господнем; и сказал Иеремия пророк: да будет так, да сотворит сие Господь! да исполнит Господь слова твои, какие ты произнёс о возвращении из Вавилона сосудов дома Господня и всех пленников на место сие! Только выслушай слово сие, которое я скажу вслух тебе и вслух всего народа: пророки, которые издавна были прежде меня и прежде тебя, предсказывали многим землям и великим царствам войну и бедствие и мор. Если какой пророк предсказывал мир, то тогда только он признаваем был за пророка, которого истинно послал Господь, когда сбывалось слово того пророка. Тогда пророк Анания взял ярмо с шеи Иеремии пророка и сокрушил его. И сказал Анания пред глазами всего народа сии слова: так говорит Господь: так сокрушу ярмо Навуходоносора, царя Вавилонского, через два года, сняв его с шеи всех народов. И пошёл Иеремия своею дорогою. И было слово Господне к Иеремии после того, как пророк Анания сокрушил ярмо с шеи пророка Иеремии: иди и скажи Анании: так говорит Господь: ты сокрушил ярмо деревянное, и сделаешь вместо него ярмо железное. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: железное ярмо возложу на шею всех этих народов, чтобы они работали Навуходоносору, царю Вавилонскому, и они будут служить ему, и даже зверей полевых Я отдал ему. И сказал пророк Иеремия пророку Анании: послушай, Анания: Господь тебя не посылал, и ты обнадёживаешь народ сей ложно. Посему так говорит Господь: вот, Я сброшу тебя с лица земли; в этом же году ты умрёшь: потому что ты говорил вопреки Господу. И умер пророк Анания в том же году в седьмом месяце.

Толкование

Отличить истинного пророка от лжепророка не так-то просто. Нередко человек склонен прислушиваться к словам обманщиков, которые предрекают то, чего желает каждый, – будущее, полное счастья и благ, устранение всех проблем и всеобщий мир. Истинные же пророки говорят лишь тогда, когда Господь дает им сознание обладания истиной. Их слова сопровождаются безупречным поведением. Их личная незаинтересованность доведена до крайности, вплоть до того, что при необходимости они готовы даже расстаться с жизнью. Говоря от имени Бога, пороки ожидают, что их предсказания, которые часто идут вразрез с ожиданиями народа, будут непременно исполнены. Иеремия возвещает в исторический период, когда вавилоняне уже осуществили первую депортацию евреев. Избранный народ горячо желает, дабы Господь вмешался и навсегда избавил его от вражеского гнета. Вместо этого Иеремия предрекает еще большее угнетение, железное иго, если народ не обратится и не перестанет верить лживым пророкам.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 14,13-21

В то время: Иисус, услышав о смерти Иоанна Крестителя, удалился на лодке в пустынное место один; а народ, услышав о том, пошёл за Ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей, и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: место здесь пустынное, и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи. Но Иисус сказал им: не нужно им идти; вы дайте им есть. Они же говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. Он сказал: принесите их Мне сюда. И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все, и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных. А евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей.

Толкование

Этот эпизод содержит в себе три послания. Первое – это сострадание. Господь учит ставить нужды бедных превыше наших собственных. Наши потребности, тоже важные, все же никогда не будут такими неотложными, как потребности нищих, у которых нет самого необходимого для жизни. Вторым посланием является чуткость. Как же часто мы отворачиваемся, лишь бы не видеть нуждающихся братьев! И третье послание: чудо хлебов предвещает Евхаристию. В Евхаристии Христос дарит не просто хлеб, но Хлеб вечной жизни, Он дарит Самого Себя, предлагая Себя Небесному Отцу ради любви к нам. Мы должны приступать к Евхаристии с теми же чувствами Иисуса, то есть, с состраданием и готовностью поделиться.