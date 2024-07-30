Литургические чтения: 4 АВГУСТА. XVIII рядовое воскресенье

«Иисус напоминает, что человеческую историю с ее страданиями и радостями следует воспринимать в перспективе вечности, в перспективе окончательной встречи с Ним. Эта встреча освещает все дни нашей жизни. Если мы размышляем об этой встрече, об этом великом даре, о небольших радостях жизни, то и страдания, заботы будут освещены надеждой на эту встречу» (Папа Франциск, Angelus 02.08.2015).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Исх 16,2-4.12-15

В те дни: И возроптало всё общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне. И сказали им сыны Израилевы: о, если бы мы умерли от руки Господней в земле Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы всё собрание это уморить голодом. И сказал Господь Моисею: вот, Я одождю вам хлеб с неба; и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы Мне испытать его, будет ли он поступать по закону Моему, или нет. Я услышал ропот сынов Израилевых; скажи им: вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что Я Господь, Бог ваш. Вечером налетели перепелы, и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот, на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы, и говорили друг другу: что это? Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им: это хлеб, который Господь дал вам в пищу.

Толкование

В пустыне люди борются за жизнь и часто умирают. Столкнувшись со страданиями в долгом пути, евреи реагируют на них недоверием, протестом и попыткой отказаться от затеи исхода. Они жалеют, что отправились в путь, не принимают обретенную свободу, стремятся в Египет, забывая о рабстве у фараона и освобождении, дарованном Господом, Который намерен испытать их веру. Пустыня может стать местом мощного проявления деяний Божьих. Достаточно вспомнить о чудесной помощи, такой как манна, перепела, исцеление после укусов ядовитых змей, вода, бьющая из скалы. Господь делает все это ради того, чтобы израильтяне сделали жизненный выбор, который заключается в том, чтобы любить Господа и с упованием идти Его путями.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Еф 4,17.20-24

Братья: Я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего. Но вы не так познали Христа; потому что вы слышали о Нём и в Нём научились, – так как истина во Иисусе, – отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины.

Толкование

Общины, к которым обращается апостол Павел, состоят из неофитов: они лишь недавно приняли Евангелие, оставили поклонение идолам, чтобы служить Господу Иисусу и вести совершенно иной нравственный образ жизни. Приняв Евангелие и уверовав, новый христианин умирает для своей прошлой жизни ветхого человека и воскресает со Христом, становясь новым творением. В Таинстве Крещения человек погружается в смерть, дабы воскреснуть как чадо Божье, ведомое Святым Духом. Это можно увидеть в знаках таинства, когда катехумен погружается в воду крестильной купели в знак смерти, чтобы выйти из воды новым существом, озаренным светом Христа, одетым в белое одеяние, цвет воскресения. Постоянное обращение к Богу лишь возобновляет и всякий раз подтверждает изначальное сакраментальное посвящение. Вот почему человек, приходящий к вере, начинает бороться с собственным эгоизмом и рождается к новой жизни, противостоящей всем злым наклонностям.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 6,24-35

В то время: Когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему: Равви! когда Ты сюда пришёл? Иисус сказал им в ответ: истинно, истинно говорю вам: вы ищете не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий; ибо на Нём положил печать Свою Отец, Бог. Итак сказали Ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. На это сказали Ему: какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? что Ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: «хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой даёт вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть Тот, Который сходит с небес и даёт жизнь миру. На это сказали Ему: Господи! подавай нам всегда такой хлеб. Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда.

Толкование

В начале Своей речи Господь Иисус говорит о вере как о необходимом «деле», которое заключается в принятии Того, Кого послал Небесный Отец. Подобно заботе о пропитании, он должен приложить еще больше усилий, чтобы найти истинную пищу. Поэтому, радуясь изобилию предложенных хлебов, каждый ученик призван стремиться к Тому, Кто дал ему эту истинную пищу, – к Иисусу. То, что Бог предлагал во время исхода, было лишь чем-то преходящим и предвосхищало то, что является долговечным и истинным. Хлеб, который Небесный Отец теперь предлагает людям, это, прежде всего, хлеб Божий: он сходит с небес, а не происходит из зерна урожая; он дает жизнь миру людей, – жизнь вечную, поскольку она является участием в самой жизни Бога. Слушатели Иисуса просят всегда давать им этот хлеб, о свойствах которого они еще не знают. «Я есмь хлеб жизни», – отвечает им Христос. Речь идет о том, чтобы окончательно прийти к Нему, чтобы по-настоящему насытиться.