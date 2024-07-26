Литургические чтения: 31 ИЮЛЯ. Св. Игнатий Лойола, пресвитер

«Свет Царства, в отличие от вспышки фейерверка, длящейся всего мгновение, сопровождает нас всю жизнь. Царство Небесное – это противоположность лишним вещам, предлагаемым миром, противоположность серой жизни: это сокровище, которое каждый день обновляет жизнь и ведет ее к более широким горизонтам» (Папа Франциск, Angelus 26.07.2020).

Парадоксально, однако в случае со святым Игнатием Лойолой можно сказать, что его «спасло» пушечное ядро: с тяжёлой раны на поле боя началась его новая жизнь во Христе. Он родился в Стране Басков в 1491 году, в 14 лет был направлен своей семьей к церковной карьере, но вскоре отказался от нее, выбрав военную жизнь. Во время войны между Филиппом I Французским и Карлом V он принял участие в обороне Памплоны. Там, 20 мая 1521 года, пушечное ядро перебило ему одну ногу и повредило другую. После этого Игнатия вернули домой для длительного лечения. Чтобы скоротать время, он читал «Жизнь Христа» и сборник житий святых. Эти чтения взволновали его и привели к решительному выбору: отдать себя на служение Христу. Исцелившись, он начал долгое паломничество, которое привело его к Иерусалиму. Он основал Общество Иисусово (Орден иезуитов), которое постепенно стало ориентировано в нескольких направлениях: защита Церкви и католического учительства от ереси, реформа обычаев и миссия в дальних странах. Святой написал знаменитое пособие по духовному совершенствованию – «Духовные упражнения». Игнатий Лойола скончался в своей бедной келье 31 июля 1556 года.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Иер 15,10.16-21



«Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всею землёю! никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают меня». Обретены слова Твои, и я съел их; и было слово Твоё мне в радость и в веселие сердца моего; ибо имя Твоё наречено на мне, Господи, Боже Саваоф. Не сидел я в собрании смеющихся, и не веселился; под тяготеющею на мне рукою Твоею я сидел одиноко; ибо Ты исполнил меня негодования. За что так упорна болезнь моя, и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? Неужели Ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверною водою? На сие так сказал Господь: если ты обратишься, то Я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом Моим; и если извлечёшь драгоценное из ничтожного, то будешь как Мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. И сделаю тебя для этого народа крепкою медною стеною; они будут сражаться против тебя, но не одолеют тебя, ибо Я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь. И спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей.

Толкование

Для каждого призванного Господом наступает момент, когда кажется, что продолжать начатую миссию бессмысленно. Иеремия изо всех сил пытается завершить начатое, постоянно призывая Израиль к обращению, но видит бесполезность этих попыток и впадает в отчаяние. Он кажется себе неудачником, хотя знает, что был исключительно верен Богу, без компромиссов и корысти, без стремления к беззаботному существованию. Кажется, что Бог специально посылает его к тем, кто отвергнет его и навлечет на него проклятия со всех сторон. У пророка возникает ощущение, что Бог бросил его на выполнение задачи, которая порождает раздоры и мятежи, вместо того чтобы обеспечивать порядок и гармонию. В начале призвания он испытывал воодушевление, желание провозглашать истину тем, кто будет его слушать. Но что делать в такой момент отчаяния, когда человек уже не может понять Самого Бога, на его ли Он стороне? «На сие так сказал Господь...». Как вспышка молнии, призвание обновляется; Бог не устал от него и не намерен оставлять его на произвол врагов. Теперь именно они должны прийти к нему, если захотят. К сожалению, они будут продолжать противиться его словам.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 13,44-46

В то время: Иисус сказал народу: Подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нём идёт, и продаёт всё, что имеет, и покупает поле то. Ещё: подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошёл и продал всё, что имел, и купил её.

Толкование

Сокровище само по себе представляет огромную ценность, и эта ценность притягивает того, кто открывает его, вызывая страстное желание обладать этой нежданной находкой. Только так можно поставить найденную драгоценность выше всех других интересов и желаний; она становится главным и всеобъемлющим объектом мыслей, эмоций и внутренних движений. Ценность сокровища не оставляет равнодушным, не позволяет сделать двусмысленный выбор, приводящий к компромиссу: к иллюзии, что можно принадлежать Царству Божьему и одновременно мирским ценностям. Оба героя притч проявляют двоякую оценку Царства: первый обнаруживает в нем сокровище, которое нельзя потерять, которое обогащает и облагораживает его; другой видит в Царстве единственную реальность, которая может заполнить его сердце.