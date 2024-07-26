Литургические чтения: 30 ИЮЛЯ. Вторник XVII рядовой недели

«Искушению свойственно расти, заражать все вокруг и оправдывать себя. Сам Иисус говорит об этом в притче о пшенице и плевелах: пшеница выросла, но выросли и плевелы, посеянные врагом. Искушение тоже растет, пуская свои корни все глубже и глубже. Если его не остановить, оно заполонит собой все» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 18.02.2014).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Иер 14,17-22

Да льются из глаз моих слёзы ночь и день, и да не перестают; ибо великим поражением поражена дева, дочь народа моего, тяжким ударом. Выхожу я на поле, и вот убитые мечом; вхожу в город, и вот истаивающие от голода; даже и пророк и священник бродят по земле бессознательно. Разве Ты совсем отверг Иуду? Разве душе Твоей опротивел Сион? Для чего поразил нас так, что нет нам исцеления? Ждём мира, и ничего доброго нет; ждём времени исцеления, и вот ужасы. Сознаём, Господи, нечестие наше, беззаконие отцов наших; ибо согрешили мы пред Тобою. Не отрини нас ради имени Твоего; не унижай престола славы Твоей; вспомни, не разрушай завета Твоего с нами. Есть ли между суетными богами языческими производящие дождь? или может ли небо само собою подавать ливень? не Ты ли это, Господи, Боже наш? На Тебя надеемся мы; ибо Ты творишь всё это.

Толкование

В начале отрывка показана удручающая ситуация, в которой оказался Иерусалим, захваченный вражескими войсками. Боль, разрушение, смерть вызывают слезы у пророка, а его слова становится прорицанием для слушателя. Драма народа настолько глубока, что никто не понимает, что делать. Все надежды на благое рассыпаются в прах, принося не только разочарование, но и смерть. В этот момент мысли людей обращаются к Богу, чтобы лучше понять, на чьей стороне Он находится – на стороне избранного народа или его врагов. Единственно правильная позиция – искренне признать свои ошибки причиной всех бед, в которых оказался некогда благословенный город. Признавая в этих несчастьях помысел Бога, управляющего созданным им миром и живущими в нем народами, можно надеяться и просить Всевышнего не расторгать завет. Если Он допустил зло, чтобы люди осознали свои грехи, то Он может проявить Свое присутствие, дабы Его имя было признано и Его действия теперь были во благо.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 13,36-43

В то время: Иисус, отпустив народ, вошёл в дом. И, приступив к Нему, ученики Его сказали: изъясни нам притчу о плевелах на поле. Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого; враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнём сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлёт Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие. И ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да услышит!

Толкование

Притча о пшенице, проросшей вперемешку с сорняками, сопровождается толкованием. Господь представляет некоторые интересные детали, поскольку притча имеет христологическую и в то же время историко-универсальную окраску: это – четкое эсхатологическое видение, подчеркивающее прежде всего окончательную жатву с приходом Сына Человеческого в конце времен. Ученики представляют последователей Христа всех времен, которые должны осознать, что в мире сем, на протяжении всей человеческой истории действуют силы добра и зла: с одной стороны это Сын Человеческий, а с другой – дьявол. Жатва – это окончательное событие истории человечества, преисполненное спасительного свершения, в котором у нас уже не будет времени для решения, принадлежим ли мы к Царству Божьему. Поэтому мы должны бодрствовать и не упустить из виду эту финальную точку, имеющую уникальное и окончательное значение. Цель притчи – не запугать, а призвать чад Божьих пробудиться от лени и уныния, которые могут охватить, если изо дня в день жить рядом со злом и детьми лукавого.