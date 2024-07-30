Литургические чтения: 3 АВГУСТА. Суббота XVII рядовой недели

«Попросим у Иоанна (Крестителя) о благодати апостольской смелости всегда говорить правду. ‹…› Господь сделает остальное. Также попросим о даре благодати в сомнениях. Если мы, прожив жизнь, вдруг впадем в сомнение: ‘Правда ли то, во что я верил, или это все фантазии?’, – пусть великий Иоанн, – великий тем, что он самый малый в Царстве Небесном, поможет нам идти по стопам Господа» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 15.12.2016).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Иер 26,11-16.24

В те дни: Священники и пророки так сказали князьям и всему народу: «смертный приговор этому человеку! потому что он пророчествует против города сего, как вы слышали своими ушами». И сказал Иеремия всем князьям и всему народу: «Господь послал меня пророчествовать против дома сего и против города сего все те слова, которые вы слышали. Итак исправьте пути ваши и деяния ваши, и послушайтесь гласа Господа Бога вашего, и Господь отменит бедствие, которое изрёк на вас. А что до меня, вот я в ваших руках; делайте со мною, что в глазах ваших покажется хорошим и справедливым. Только твёрдо знайте, что если вы умертвите меня, то невинную кровь возложите на себя и на город сей и на жителей его; ибо истинно Господь послал меня к вам сказать все те слова в уши ваши». Тогда князья и весь народ сказали священникам и пророкам: «этот человек не подлежит смертному приговору, потому что он говорил нам именем Господа Бога нашего». И рука Ахикама, сына Сафанова, была за Иеремию, чтобы не отдавать его в руки народа на убиение.

Толкование

В нескольких случаях пророк Иеремия проявляет исключительное мужество. Он не отказывается от своих слов о трагической судьбе святого града Иерусалима, если народ не обратится в веру. Ценой своей жизни пророк подтверждает свои высказывания, ибо они принадлежат не ему, а Тому, Кто послал его, даже против его воли. Иеремия не меняет послания, не смягчает его и готов нести все последствия. Даже рискуя жизнью – если бы это было необходимо – он подтверждает Божественный характер вверенной ему миссии. Однако теперь действует не он, а всепожирающий огонь, который пророк носит в себе, – сила Духа Божьего. Образ Иеремии получит свое развитие в Новом Завете в образах Иоанна Крестителя, а затем Иисуса – страдающего Отрока и закланного агнца. Истории бесчисленных мучеников-учеников Христа свидетельствуют о том, что пророческое служение требует радикального свидетельства.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 14,1-12

В то время Ирод четвертовластник услышал молву об Иисусе, и сказал служащим при нём: это Иоанн Креститель; он воскрес из мёртвых, и потому чудеса делаются им. Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, жену брата своего; потому что Иоанн говорил ему: не должно тебе иметь её. И хотел убить его, но боялся народа; потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала перед собранием, и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она ни попросит. Она же, по наущению матери своей, сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя. И опечалился царь; но, ради клятвы и возлежащих с ним, повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице; а она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его; и пошли, возвестили Иисусу.

Толкование

За Иродом, женой его брата Иродиадой и ее дочерью стоит Сатана, сеятель ненависти в женщине, сеятель тщеславия в девушке, сеятель разврата в царе. Иоанн Предтеча, «величайший из рожденных женами», оказался в одиночестве, в темной тюремной камере, из-за прихоти тщеславной танцовщицы, ненависти лукавой женщины и развращенности нерешительного царя. Иоанн – мученик, который позволил своей жизни «уменьшаться», чтобы уступить место Мессии. Жизнь имеет ценность лишь в том, чтобы отдавать ее, жертвовать ее ради любви, истины, ради других в повседневной жизни, в семье. Всегда отдавайте ее (из проповеди Папы Франциска в часовне Дома Святой Марфы 8 февраля 2019 г.).