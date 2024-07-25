Литургические чтения: 29 ИЮЛЯ. Св. Марфа, Мария и Лазарь

«Воскрешение Лазаря – это также символ возрождения, которое свершается в верующем через Таинство Крещения, через полное погружение в пасхальную тайну Христа. Деянием и силой Святого Духа христианин становится человеком, который идет по жизни как новое творение, и его цель и предназначение – жизнь» (Папа Франциск, Angelus 29.03.2020).

Евангелист Иоанн сообщает, что «Иисус любил Марфу и сестру ее и Лазаря» (11,5). Между ними и Иисусом существовала глубокая дружба: эта семья полностью приняла послание и миссию Учителя и сотрудничала в ней всеми доступными средствами. Евангелист Лука описывает сцену, произошедшую во время одной из остановок Иисуса в доме этих трех друзей. Марфа хлопочет по хозяйству, заботливо принимает Иисуса и заботится о Нем как о члене семьи, а Мария сидит у Его ног и слушает Его. В какой-то момент Марфа подходит к Иисусу и говорит: «Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне» (Лк 10,40). На самом деле обе сестры, каждая по-своему, выражают Господу любовь и дружбу. По случаю воскресной молитвы «Ангел Господень» 21 июля 2019 г. Папа Франциск подчеркнул, что поведение Марфы и Марии должно стать примером для каждого христианина: «С одной стороны, ‘быть у ног’ Иисуса и слушать, когда Он открывает тайны сущего, а с другой быть заботливыми и проворными в гостеприимстве, когда Он проходит и стучит в нашу дверь в облике друга, что нуждается в минуте отдыха и в проявлении братства». Обе сестры стали свидетельницами Божественной воли Иисуса, вернувшего Лазаря к жизни, и ощутили Его действенную заботу и любовь.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Ин 4,7-16

Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога; и всякий любящий рождён от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога; потому что Бог есть любовь. Любовь Божия нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас. Что мы пребываем в Нём и Он в нас, узнаём из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в неё. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём.

Толкование

Каждый человек порой переживает серьезные страдания, сопровождаемые горечью, страхом и растерянностью. Возникает потребность найти ту истинную любовь, которая вернет свободу жить. Человеческих, даже самых благородных усилий недостаточно, поскольку эти действия всегда зависят от обстоятельств. Единственный путь – встретиться с абсолютной любовью Бога-Отца: будучи трансцендентным и невидимым, Он подарил людям Своего Сына, ставшего человеком. Только Его любовь может заполнить экзистенциальную пустоту и вернуть радость быть любимыми и любить. Осязаемым знаком этой любви являются наши братья и сестры во Христе, возрожденные через веру. Очень важно не отделять себя от тех, кто разделяет с нами одно и то же благо и составляет общину веры.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 11,19-27

В то время: Многие из Иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идёт Иисус, пошла навстречу Ему; Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог. Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день. Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрёт, оживёт. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрёт вовек. Веришь ли сему? Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир.

Толкование

Марфа знает, что ее брат мог бы избежать смерти, если бы Иисус пришел вовремя и исцелил его. Однако женщина, верящая в воскресение мертвых в последний день, также уверена, что Учитель – прибывший в Вифанию пусть и с опозданием – может просить Бога о чем угодно. Но что конкретно может сделать Иисус, если его дорогой брат уже несколько дней как похоронен? Может быть, Он пришел лишь для того, чтобы утешить сестру Марию и других скорбящих? Именно в этот момент звучит авторитетное слово Христа, подчеркивающее связь между Его личностью и драмой смерти, которая нависла над каждым человеческим существом, даже юным. Выражение: «Верующий в Меня, если и умрёт, оживёт» указывает на то, что верующий в Христа – даже если его постигнет физическая смерть – все же сможет жить благодаря Иисусу, Который есть воскресение и жизнь. Второе предложение: «Всякий, живущий и верующий в Меня, не умрёт вовек» – более радикально и относится к Божественной жизни, которой христианин уже обладает. Поэтому смерть для него как бы остается позади, поскольку он верит в Иисуса, Который есть жизнь. Марфа принимает эти слова, веря и делая возможным воскресение своего брата.