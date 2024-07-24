Литургические чтения: 28 ИЮЛЯ. XVII рядовое воскресенье

«Жестом умножения хлебов Иисус демонстрирует Свою силу, но не производит зрелища, а даёт знак милосердия и щедрости Бога Отца по отношению к Своим уставшим и нуждающимся детям. Христос погружен в жизнь Своего народа, Он понимает его усталость и ограниченность, но не дает никому погибнуть или пасть: Господь питает их Своим словом и дает пищу в изобилии» (Папа Франциск, Angelus 02.08.2020).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 4 Цар (2 Reg) 4,42-44

В те дни: Пришёл некто из Ваал-Шалиши, и принёс человеку Божию хлебный начаток – двадцать ячменных хлебцев и сырые зёрна в шелухе. И сказал Елисей: отдай людям, пусть едят. И сказал слуга его: что тут я дам ста человекам? И сказал он: отдай людям, пусть едят; ибо так говорит Господь: «насытятся, и останется». Он подал им, и они насытились, и ещё осталось, по слову Господню.

Толкование

Этот отрывок представляет одно из событий жизни пророка Елисея, которого называют «человеком Божиим», находящимся в полном распоряжении Господа и через которого говорит и совершает чудеса Сам Господь. В данном случае человек из Ваал-Шалиши предлагает Елисею хлеб из первого урожая, то есть дар, предназначенный для Господа. Елисей не оставляет дар себе, но раздает народу. Происходит чудо: двадцатью хлебцами насытились сто человек. Эта пища, плод человеческого труда и Божьего благословения, умножается настолько, что ее хватает на всех. Исторический период, в который живет Елисей, был отмечен религиозным синкретизмом, когда ради урожая израильтяне часто обращались к Ваалу, богу дождя. Чудо с хлебом показывает, что именно Господь, единый истинный провиденциальный Бог, дает людям воду, хлеб, масло, вино и все остальные блага в изобилии.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Еф 4,1-6

Братья: Я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, через всех, и во всех нас.

Толкование

Из темницы апостол Павел решительно увещевает верующих поступать в соответствии с христианским призванием, привлекшим их в церковную общину. В самом начале апостол напоминает о некоторых добродетелях, в том числе о смирении, без которого невозможно достичь полного единения с Богом. То, чего Павел хочет от христиан, вовсе не утопия, поскольку на человеческом уровне речь идет о сохранении и поддержании того удивительного единства, которое Святой Дух непрерывно творит в христианской общине, связанной «цепью» мира. Затем апостол указывает на то, что именно удерживает христиан вместе. Тело Церкви получает свое единство не из-за простого соединения членов, и даже не вследствие взаимной любви, но от участия всех в одной реальности. Шесть звеньев этой цепи – одно тело, один Дух, одна надежда, один Господь, одна вера, одно крещение – неизбежно ведут к последнему звену, и это один Бог и Отец всех, Который никого не оставляет без Своего любящего присутствия.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 6,1-15

В то время: Пошёл Иисус на другую сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые Он творил над больными. Иисус взошёл на гору и там сидел с учениками Своими. Приближалась же Пасха, праздник Иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идёт к Нему, говорит Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его; ибо Сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал Ему: им на двести динариев не довольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу. Один из учеников Его, Андрей, брат Симона Петра, говорит Ему: здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки; но что это для такого множества? Иисус сказал: велите им возлечь. Было же на том месте много травы. Итак, возлегло людей числом около пяти тысяч. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам Своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали, и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворённое Иисусом, сказали: это истинно тот Пророк, Которому должно прийти в мир. Иисус же узнав, что хотят прийти, взять Его и сделать царём, опять удалился на гору один.

Толкование

Иисус видит пришедших людей и решает, как нужно поступить. Ученики не знают, как справиться с ситуацией, ведь в их распоряжении есть всего пять хлебов и две рыбки. Став свидетелями чуда умножения хлебов, ученики не могут сдержать изумления от осознания величия и преизбытка Божественной силы. Христос проявляет себя как истинный пастырь, заботящийся о жизни всех, чтобы превратить массу людей в великую общину, способную к сердечной дружбе и братству. Все исходит от Господа Иисуса и, в конечном счете, от Бога, Которому воздается благодарение. Все ели и насытились, но сам факт чуда напоминает о том, что воскресший Христос питает новый Народ Божий Своим чудом во время Евхаристии. И он дает силы продолжать наш путь в истории, пребывая в общине Церкви.