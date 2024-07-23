Литургические чтения: 27 ИЮЛЯ. Суббота XVI рядовой недели

«Сегодняшнее Евангелие представляет два способа действовать и жить в истории. <…> Хорошие работники Божьи не занимаются выискиванием недостатков у других, но умеют увидеть добро, молчаливо растущее на поле Церкви и истории, помогая ему созреть» (Папа Франциск, Angelus 19.07.2020).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Иер 7,1-11

Слово, которое было к Иеремии от Господа: стань во вратах дома Господня, и провозгласи там слово сие, и скажи: слушайте слово Господне, все Иудеи, входящие сими вратами на поклонение Господу. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: исправьте пути ваши и деяния ваши, и Я оставлю вас жить на сем месте. Не надейтесь на обманчивые слова: «здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень». Но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши; если будете верно производить суд между человеком и соперником его; не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы, и проливать невинной крови на месте сем, и не пойдёте во след иных богов на беду себе: то Я оставлю вас жить на месте сем, на этой земле, которую дал отцам вашим в роды родов. Вот, вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как! вы крадёте, убиваете и прелюбодействуете, и клянётесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите, и становитесь пред лицом Моим в доме сем, над которым наречено имя Моё, и говорите: «мы спасены», чтобы впредь делать все эти мерзости! Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя Моё? Вот, Я видел это, говорит Господь.

Толкование

Верующий целиком вверяет себя Господу, будучи уверенным, что Всевышний защитит его от сил зла. В храме, где обитает Бог, он находит ту необходимую защиту, которая делает его уверенным, спокойным и безмятежным душой, поскольку Бог непременно защитит Свое освященное жилище от вражеских полчищ. Поклонение в святилище, паломничество, установленное религиозными правилами, и жертвы, приносимые на жертвеннике, могут показаться достаточными для того, чтобы Господь благосклонно взирал на Свой святой народ. Но пророк Иеремия видит в этом глубокий обман, поскольку многие часто лишь посещают дом Бога, но не живут по Его заповедям, не следуют Его воле. Человек обращается к Господу, думая найти в Нем спасение, а затем живет совершенно противоположно Его воле, поклоняясь идолам. Пророк называет таких людей разбойниками, превратившими в вертеп дом Божий, место подлинной встречи с Богом.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 13,24-30

В то время: Другую притчу предложил Иисус народу, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своём. Когда же люди спали, пришёл враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушёл. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «господи! не доброе ли семя сеял ты на поле твоём? откуда же на нём плевелы?» Он же сказал им: «враг человек сделал это». А рабы сказали ему: «хочешь ли, мы пойдём, выберем их?». Но он сказал: «нет; чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их; а пшеницу уберите в житницу мою».

Толкование

Иисус использует метафору, показывая Божественное вмешательство в человеческие дела на протяжении всей истории до ее окончательного завершения. Прежде всего, в притче проясняется происхождение зла, – вопрос, занимающий умы людей всех времен. Зло исходит не от Бога, а от Его врага, из рук которого оно распространяется по миру. Кроме того, из притчи мы узнаём, что у Божьего замысла есть установленное время не только для искоренения зла, но и для роста добра. Рабы домовладыки торопятся действовать быстро, не задумываясь. Они считают, что нет ничего проще, чем вырвать сорняки, и не понимают, что вместе с сорняками могут уничтожить и доброе зерно. Их внимание обращено лишь на плевелы, в то время как хозяин заботится о том, как максимально сохранить зерно. Этим и объясняется показанная в притче разница между двумя способами действия рабов и хозяина. Пшеница и сорняки не будут расти на одном поле вечно: все определится во время жатвы, и мы должны загодя и благоразумно решить, как мы будем действовать – как рабы или как хозяин.