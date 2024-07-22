Литургические чтения: 26 ИЮЛЯ. Свв. Иоаким и Анна

«Сегодня Церковь чествует родителей Пресвятой Девы Марии, бабушку и дедушку Иисуса: святых Иоакима и Анну. Именно в их доме родилась Мария, принеся с собой необыкновенную тайну Непорочного зачатия; в их доме Она росла, окруженная любовью и верой; в их доме Она научилась слушать Господа и следовать Его воле. <…> Роль семьи в передаче веры поистине бесценна!» (Папа Франциск, Angelus 26.07.2013).

Сегодня мы вспоминаем дедушку и бабушку Иисуса по материнской линии. В Евангелии не говорится о родителях Девы Марии. По преданию отца звали Иоакимом («Бог дает»), а мать Анной («благодать»), как записано в апокрифическом писании, известном как Протоевангелие Иакова. Этим пожилым супругам, долгие годы остававшимся бездетными, Господь дарует дочь, от которой родится Мессия. Почитание Анны началось в VI веке, а Иоакима – с XIV. Принося жертву в храме, Иоаким услышал в свой адрес обвинение в том, что он недостоин совершать такие ритуалы из-за отсутствия потомства. Иоаким уединился на сорок дней в пустыне, проводя время в посте и молитве. В один из дней ему явился ангел и сообщил о беременности его супруги. В знак благодарности Иоаким принес в жертву десять ягнят. Ангел сообщил также Анне о счастливом событии: она встретила мужа у Золотых ворот Иерусалима. Родители назвали дочь Марией («возлюбленной Богом»). Иоаким и Анна – настоящие дедушка и бабушка Иисуса по материнской линии, потому что являются родителями Его истинной Матери. Говоря о бабушках и дедушках, Папа Франциск сказал молодым людям: «Они – ваши корни. Дерево, оторванное от корней, не растет, не дает цветов и плодов. Поэтому союз и связь с корнями весьма важны».

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Сир 44,1.9-14

Теперь восхвалим славных мужей и отцов нашего рода. Те были мужи милости, которых праведные дела не забываются; в семени их пребывает доброе наследство; потомки их – в заветах. Семя их будет твёрдо, и дети их – ради них. Семя их пребудет до века, и слава их не истребится. Тела их погребены в мире, и имена их живут в роды. Народы будут рассказывать о их мудрости, а церковь будет возвещать их хвалу.

Толкование

Господь действует в истории народа Израиля как непосредственно, так и через конкретных людей, призванных совершать важные дела, которыми щедро отмечена история народа. Однако автор Книги Сираха, прежде чем остановиться на них, не забывает о многочисленных безвестных личностях, не имеющих громких имен и не совершивших важных поступков, но своим примером и образом жизни помогших вере в единого Бога оставаться горящим светильником. По сути, духовная жизнь передается из поколения в поколение: старшие поколения воспитывают младших в святости, наставляя их на мудрые пути, ведущие к истинному благу. Обращение к таким безымянным героям прошлого не только пробуждает надежду на будущее, но и дает пример в настоящем, дабы мы подражали им. Иоахим и Анна – одни из них. Пни помогали воспитывать свою дочь в соответствии с Божьим законом, поэтому их вклад ценен и не должен быть забыт. Можно лишь подтвердить утверждение Сираха, что «в семени их пребывает доброе наследство», и это – Пресвятая Дева Мария.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 13,16-17

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Ваши блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали.

Толкование

Иоаким и Анна – родители Девы Марии и дедушка и бабушка Иисуса – принадлежат к тем людям, которые находятся на грани между эпохой обетований и ожиданий, которая подходит к концу, и эпохой наступления мессианских времен, которая уже на пороге. Они подобны рассвету, уже поднимающемуся золотыми полосами на горизонте, ибо они порождены солнцем, которое вот-вот взойдет. Иоаким и Анна рождают Непорочную и обнимают маленького Иисуса. И хотя Богомладенец еще не начал Свою спасительную миссию, они могут радоваться Его присутствию, смотреть на Него с восхищением и слушать Его младенческий плач. Ученики призваны осознать истину, провозглашенную Господом, и восхититься делами, которые Он начал совершать. Прежде всего, они должны понять, что находятся на вершине истории обетований, постоянно оживляемой словами пророков и святой жизнью праведников. Их блаженство заключается в том, что они могут познать замысел Бога, который теперь полностью проявляется в Иисусе и приходит к своему исполнению. Начавшееся время спасения продолжается в Церкви, где люди могут быть свидетелями могущественного действия Воскресшего, а мы благословлены Его присутствием.