Литургические чтения: 25 ИЮЛЯ. Св. Иаков, апостол

«Гонка за мирским, желание быть важнее других, мнение, будто ты заслуживаешь, в отличие от них, чего-то большего, – это и есть дух мира сего. Вдыхающий его вдыхает вражду против Бога» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 25.02.2020).

Святой Иаков входит в число трех апостолов – Петра, Иакова и Иоанна, избранных Иисусом для участия в эпизодах мгновенного исцеления тещи Петра, воскрешения дочери Иаира, преображения Господа и Его агонии в Гефсиманском саду. Его называют «старшим», чтобы отличить от апостола с тем же именем, Иакова сына Алфея. Иаков-старший и его брат Иоанн – сыновья Зеведея, рыбака из Вифсаиды на Тивериадском озере. Иисус призывает их, и они следуют за Ним. Так рождается апостольская община: «(Иисус) поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов; поставил Симона, нарекши ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Воанергес, то есть ‘сыны громовы’» (Мк 3, 14-17). Мы также знаем их мать Саломею: она попросила Иисуса, чтобы ее сыновья однажды сели один по правую, а другой по левую сторону от Него, – чем вызвала негодование остальных апостолов. Господь объясняет, что Сын Человеческий «не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф 20,28). Иаков умер мученической смертью в 42 году. Его мощи были перенесены из Иерусалима в Испанию, затем были обнаружены во времена Карла Великого и стали местом многочисленных паломничеств. «Путь святого Иакова», по которому до сих пор ходят миллионы паломников, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 2 Кор 4,7-15

Братья: Сокровище благодати мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мёртвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаёмся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей, так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но, имея тот же дух веры, как написано: «я веровал и потому говорил», и мы веруем, потому и говорим, зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед Собою с вами. Ибо всё для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию.

Толкование

Апостол Павел представляет Евангелие как сокровище, дающее духовное богатство и внутреннюю радость. Но где же найти это драгоценное благо? Мы носим его в себе, как в глиняном сосуде. Сокровище помещается в неприметный ларец, внешний вид которого ничем не выдает, что в нем содержится нечто ценное. Тот, кто не видит ничего, кроме сосуда, не подозревает, что в нем находится. Но верно и то, что, если бы сосуд был золотым, человек не заинтересовался бы его содержимым. Вот почему Господь через человеческую слабость проявляет Свою необыкновенную силу. Все это идет на пользу Самому Богу и Его спасительному замыслу. Более того, неизменным содержанием Евангелия являются смерть и воскресение Иисуса. Таким образом, в жизни вестника проявляются две, казалось бы, противоположные реальности: знаки смерти, такие как гонения и скорби, и семена полноты жизни, и они настолько сильны, что ничто не может заключить или сдержать спасительное Слово.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 20,20-28

В то время: Приступила к Иисусу мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него. Он сказал ей: чего ты хочешь? Она говорит Ему: скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоём. Иисус сказал в ответ: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься крещением, которым Я крещусь? Они говорят Ему: можем. И говорит им: чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься; но дать сесть у Меня по правую сторону и по левую – не от Меня зависит, но кому уготовано Отцом Моим. Услышав сие, прочие десять учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих.

Толкование

Два брата с матерью не отступают, они сильные и решительные, уверенные в себе даже перед лицом смерти и сопутствующих ей страданий. Иисус принимает их готовность, и на самом деле один из них, Иаков, будет убит первым из Двенадцати. Однако в том, что касается мест, Иисус предлагает им обратиться к Небесному Отцу, довериться Ему, подобно Самому Иисусу перед лицом боли, смерти и последующего воскресения. Хотя оба могут испить чашу скорби и крещение смерти, тем не менее, первенство не является правом, а исходит исключительно от Божьей воли. В желании братьев устроиться с человеческой точки зрения проступают гордыня и амбиции, что вызывает раздражение, соперничество и разделение в кругу Двенадцати. В ответ на это Иисус призывает их не брать пример с власть имущих этого мира, а смотреть и следовать образцу, предложенному Сыном Человеческим. Только так апостолы могут осуществить свою готовность к служению, следуя во всем Иисусу, пришедшему отдать Свою жизнь.