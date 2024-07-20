Литургические чтения: 24 ИЮЛЯ. Среда XVI рядовой недели

«Притча о сеятеле в каком-то смысле является ‘матерью’ всех притч, ибо она говорит о том, как надлежит слушать Слово. Она напоминает, что Слово Божие – это семя, которое само по себе является плодоносным и действенным, и что Бог щедро разбрасывает его повсюду, невзирая на возможные потери» (Папа Франциск, Angelus 12.07. 2020).

Или: Св. Шарбель Махлуф, пресвитер

Святой Шарбель Махлуф родился в одной из ливанских деревень в 1828 году. В юности он пас стадо и, пока животные отдыхали, уединялся в пещере для молитвы. Однажды ночью он услышал голос Господа, который настойчиво звал его, и в 1851 году отправился в монастырь Богоматери Майфукскойа. Он стал монахом Ливанского маронитского ордена и оставался в монастыре Анная в течение пятнадцати лет. Затем, по его просьбе, ему разрешили удалиться в близлежащий скит, чтобы жить в соответствии с правилом отшельников Маронитского ордена. Для него это было как второе рождение: он мог работать, молиться, соблюдать покаяние, пост и молчание. Во время Мессы 16 декабря 1898 г. он почувствовал себя плохо и после восьмидневной агонии скончался 24 декабря. С этого момента началась история чудес и изумления, которому нет конца. Святой Шарбель говорил: «Если бы человек по привычке совершал крестное знамение и чаще обращался к Богоматери, его искушения уменьшились бы, потому что крестное знамение – это средство изгнания дьявола, а имя Богоматери связывает его и отталкивает в бездну!».

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Иер 1,1.4-10

Слова Иеремии, сына Хелкиина, из священников в Анафофе, в земле Вениаминовой. И было ко мне слово Господне: прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя; пророком для народов поставил тебя. А я сказал: о, Господи Боже! я не умею говорить, ибо я ещё молод. Но Господь сказал мне: не говори: «я молод»; ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдёшь, и всё, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их; ибо Я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простёр Господь руку Свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот, Я вложил слова Мои в уста твои. Смотри, Я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать.

Толкование

Задача Иеремии не из легких как из-за его юного возраста, так и из-за послания, которое он должен передать, – искоренить все виды зла, дабы возродить новый завет между Богом и Его народом, очищенным и обновленным. Всевышний призывает Иеремию не бояться, поскольку никогда не бросит Своего пророка. Бог от вечности думал о нем с любовью, а затем посвятил его во чреве матери, чтобы он стал человеком, посвященным исключительно осуществлению замыслов Призвавшего. Это значит, что вся его жизнь, даже в том болезненном опыте, с которым ему предстоит столкнуться, представляет собой важное пророческое послание. Во-вторых, Сам Бог берет на Себя ответственность за то, что скажет Иеремия, влагая в его уста то, что Он произнесет: из очищенных уст пророка будут исходить Божественные слова, обличающие и ободряющие, предвещающие разрушение и смерть, но также возрождение и восстановление. Удастся ли это призванному?

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 13,1-9

Выйдя в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к Нему множество народа, так что Он вошёл в лодку и сел; а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря: вот, вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге; и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли; и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит!

Толкование

Отправной точкой служит тот факт, что «вышел сеятель сеять»: Господь Иисус является исключительным благовестником. Затем происходит сеяние, которое дает два противоположных результата: сначала описывается полная неудача, бесплодие, а во второй раз – обильное плодородие, даже стократное. Хотя в развитии спасительного замысла возможны неудачи из-за несоответствия людей или враждебных событий, нет угрозы окончательному успеху. Опыт сеятеля из притчи не несет пессимизма и недоверия, но содержит послание оптимизма и надежды. Действительно, повествование ставит акцент на окончательной жатве, оставляя чувство приятного ожидания. Иисус стремится дать уверенность в том, что проповедь Евангелия достигнет полного успеха, несмотря на всевозможное противодействие. Он дает понять, что в неудачах виновата почва, которая иногда остается непроницаемой и не желает принимать и давать прорастать семени. Это сильное напоминание и предостережение: имеющий уши, да слышит.