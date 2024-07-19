Литургические чтения: 23 ИЮЛЯ. Св. Бригитта, монахиня

«Ветви не могут обойтись без лозы: им нужен живительный сок, чтобы расти и приносить плод. Но и лоза нуждается в ветвях, потому что плод не произрастает из ствола дерева. Это взаимное пребывание, взаимная потребность, чтобы плодоносить. Мы пребываем в Иисусе, а Иисус пребывает в нас» (Папа Франциск, Regina Caeli 02.05.2021).

Бригитта обладала сильным и решительным характером, что позволило ей уверенно идти по тем путям, которые Господь предназначил для нее: она принадлежала к знатному роду и, хотя чувствовала призвание посвятить себя Богу, согласилась выйти замуж за Ульфа, правителя одного из округов в Шведском королевстве. В этом счастливом браке родилось восемь детей, и одна из них, Екатерина, впоследствии также будет причислена к лику святых. Бригитта вместе с мужем приняла правило францисканцев-терциариев и основала небольшую больницу. После более чем двадцати лет брака ее муж скончался, и тогда началась вторая часть жизни Бригитты: она раздала бедным свое имущество и ушла в цистерцианский монастырь Альвастра. Здесь же началась ее новая миссия: в 1349 году она отправилась в Рим, чтобы добиться признания своего ордена, названного в честь Святейшего Спасителя. Затем она решила поселиться в Вечном городе, но страдала от царивших в нем дурных нравов и деградации: Папа Римский в то время жил в Авиньоне. Как и ее современница Екатерина Сиенская, она настойчиво просила Папу вернуться в Рим. Бригитта также выступала за мир в Европе: она писала князьям, чтобы те положили конец Столетней войне между Францией и Англией. Святая совершала паломничества в разные уголки Италии, от Ассизи до Гаргано, и, наконец, на Святую землю, когда ей уже было почти 70 лет. Она умерла 23 июля 1373 года в Риме, доверив руководство орденом своей дочери Екатерине. Святая Бригитта является покровительницей Швеции. Святой Иоанн Павел II объявил ее также одной из покровительниц Европы.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Гал 2,19-20

Братья: Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живёт во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.

Толкование

Выражение «Я сораспялся Христу» поистине дерзновенно и демонстрирует глубочайшую связь с Христом, эмоциональное и экзистенциальное отождествление с Ним, поскольку Господь взял с Собой верующих в Свою смерть, и это событие имеет вечную актуальность. Более того, апостол Павел утверждает: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Речь идет об отказе от собственного «я», чтобы полностью посвятить себя жизни Христа. Богочеловек Христос живет в верующем настолько реально, что жизнь человека приписывается Христу, а не самому верующему. Павел добавляет: Сын Божий «возлюбил меня и предал Себя за меня». Если любовь Христа проявилась в Его страстях, то Его жизнь проникает в каждого христианина через веру, чтобы стойкость верующего выражалась в принятии любви распятого Иисуса и передаче ее другим людям, в жизни исключительно для Бога.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 15,1-8

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам. Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нём, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесёте много плода и будете Моими учениками.

Толкование

Образ лозы и ветвей дает представление о тайне Церкви, то есть об отношениях между Иисусом и Его верными. Евангельский отрывок напоминает о необходимости пребывать соединенными с лозой, продолжать впитывать жизненную силу Христовой истины, чтобы не быть обманутым лукавыми предложениями. Это живое напоминание о необходимости оставаться верным Божественным наставлениям Учителя, чтобы постоянное действие Слова Иисуса в сердце верующего заставляло его жить и действовать в нем. Мудрое учение никогда не должно ослабевать в ученике, в котором оно обитает: христианин призван непрестанно познавать Бога, и это позволит ему направлять всю свою жизнь к Его свету, как это делала святая Бригитта. Речь идет не просто о каком-то аспекте или вспомогательном ингредиенте, который может быть полезен в какой-то конкретной ситуации, – напротив, слова Учителя являются неотъемлемой частью христианской реальности, воспринимаемой всерьез. Без этого пребывания в истине вера рушится и растворяется настолько, что действия христианина идут прахом вместо того, чтобы приносить обильный плод.