Литургические чтения: 22 ИЮЛЯ. Св. Мария Магдалина

«Вокруг Иисуса много людей, ищущих Бога, но чудесная реальность заключается в том, что Господь заботится о нашей жизни задолго до того, как мы выходим Его искать. Он желает возродить людей и поэтому зовет нас по имени, зная каждого в лицо» (Папа Франциск, Общая аудиенция 17.05.2017).

Именно Мария Магдалина первой встречается с тайной воскресения; именно ее Иисус называет по имени, пробуждая ее от печали и делая свидетельницей новой жизни и надежды; именно она бежит возвестить апостолам о том, что видела. Встретив Христа, глаза Марии никогда не переставали смотреть на Него. Мария родилась в Магдале, небольшом городке в Галилее. Иисус избавил ее от недугов (от «семи бесов», которые вышли из нее), после чего она стала Его ученицей и одной из женщин, служивших Иисусу во время Его публичной жизни, взявших на себя заботу о хозяйственных делах. Когда в Евангелиях упоминается эта группа учениц, Магдалина всегда стоит на первом месте, что свидетельствует об уважении, которым она пользовалась в раннехристианской общине. Она также последовала за Иисусом в Иерусалим и присутствовала при распятии, следуя за Ним до гроба. Магдалина, избранная Иисусом и созерцавшая Его воскресшим, может считаться «апостолом апостолов». Из ее образа и праздника можно извлечь два урока для нашей жизни, подчеркивает Папа Франциск: «Бог заботится о нашей жизни, желая ее воскресить, и для этого он зовет нас по имени, узнавая каждого в лицо»; и еще: «Пусть Господь дарует всем благодать, чтобы мы могли сказать своей жизнью: ‘Я видел Господа’, не потому что Он явился мне, а потому что я видел Его в своем сердце».

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Песн 3,1-4а

Так говорит невеста: На ложе моём ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его, и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя; искала я его, и не нашла его. Встретили меня стражи, обходящие город: «не видали ли вы того, которого любит душа моя?» Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя.

Толкование

Женщина из Песни песней дважды заявляет, что не нашла любовь своей души. Однако в ней живет жгучее желание встретить возлюбленного, причем настолько сильное, что даже ночью она не может уснуть, думая о нем. Наступает день, и она покидает дом, не в силах больше ждать. На улицах она спрашивает у каждого встречного, выдавая свою любовь. Она даже обращается к городским стражникам, которым нет дела до этой женщины, которая кажется им сумасшедшей. Наконец она может сказать: «Я нашла любовь своей души», и сердце ее удовлетворено. С помощью этого отрывка можно понять страдания Марии Магдалины, когда она подумала, что тело Иисуса пропало. Отсюда ее неистовые поиски, бег к Петру и Иоанну, обращение к ангелам, а затем к Тому, кто, по ее мнению, был садовником. Но, в отличие от женщины из Песни песней, перед святой открываются иные перспективы относительно вверенной миссии: Мария должна будет распространять свою любовь к Богу на всех.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 20,1.11-18

В первый день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было ещё темно, и видит, что камень отвален от гроба. И стояла у гроба и плакала. И, когда плакала, наклонилась во гроб, и видит двух Ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: жена! что ты плачешь? Говорит им: унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его. Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего; но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? кого ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит Ему: господин! если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его. Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит Ему: «Раввуни!» – что значит: «Учитель!» Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я ещё не восшёл к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему. Мария Магдалина идёт и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей.

Толкование

Мария Магдалина стоит у гроба, и ее слезы свидетельствуют о великой любви и привязанности к Учителю. Однако ее сердце с трудом открывается, чтобы узнать Его живым. Господь появляется перед ней, но она совсем не думает о возможности воскресения, поэтому не узнает Его и принимает за садовника. Она не задумывается о том, что происходит вокруг, не смотрит в лицо Иисуса, не выходит из себя и своей боли. Господь пытается пробудить Свою ученицу от духовного оцепенения, называя ее по имени, с любовью и заботой пастыря, который прекрасно знает своих овец. Мария Магдалина преисполняется радости, ведь она нашла своего Господа. Мария думает, что теперь все будет по-прежнему, но все обстоит иначе. Христос воскрес из мертвых и вот-вот вознесется к Небесному Отцу. Это знаменует начало новой жизни; Иисус – первенец среди тех, кого Отец возродил, чтобы они тоже стали детьми Божьими и Его братьями.