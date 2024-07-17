Литургические чтения: 21 ИЮЛЯ. XVI рядовое воскресенье

«Помолимся о наших пастырях, дабы Господь даровал им благодать ходить с народом, пребывать среди народа с Божьей нежностью и участием. Чтобы народ, видя своего пастыря, чувствовал изумление от близости и нежности Бога, даруемой через наших пастырей» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 30.01.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Иер 23,1-6

Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы Моей! говорит Господь. Посему так говорит Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ Мой: вы рассеяли овец Моих, и разогнали их, и не смотрели за ними; вот, Я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь. И соберу остаток стада Моего из всех стран, куда Я изгнал их, и возвращу их во дворы их; и будут плодиться и размножаться. И поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь. Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни Его Иуда спасётся, и Израиль будет жить безопасно; и вот имя Его, которым будут называть Его: «Господь оправдание наше!».

Толкование

Слушая пророков, мы часто удивляемся их порой резким и хлестким выражениям, даже словам осуждения, которые трудно принять; а иногда, напротив, это слова ободрения и утешения. Почему? Пророки выступают в роли посредников между Богом и человечеством, передавая послание, которое касается не только человеческих действий, более или менее приемлемых для Бога, но и Божественных действий, которые совершают задуманное. Вот почему мы часто слышим неприятные слова, относящиеся к человеческим действиям, и, напротив, обнадеживающие послания, касающиеся деяний Божественных, как в отрывке из Книги Иеремии, где говорится о пастухах. Те, кому поручено вести народ, часто не справляются со своими обязанностями, но не Бог, у Которого на сердце дела Его избранного и возлюбленного народа. Но все же Бог использует посредников, чтобы представлять людям Свой замысел, и особенно это относится к Мессии, потомку Давида. Это Иисус, «Господь, праведность наша».

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Еф 2,13-18

Братья: Теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нём. И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким; потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе.

Толкование

Божественный замысел состоит в том, чтобы воссоединить все сущее через Христа, единого Главу. Но как этого достичь, если мы разделены всевозможными противоречиями и, прежде всего, не в ладах с Богом из-за образа жизни, который противоречит Его воле? Существует также разделение между теми, кто «далеко» (поскольку не следует Божьим законам) и теми, кто «близок» к Нему. Как достичь согласия, преодолеть разделение, остановить напряженность? Есть ошибочный путь, когда любой ценой жертвуют истиной и устраняют все неудобные для других догмы, «которые нас разделяют». Павел предлагает иной путь. Конечно, соблюдая или не соблюдая Божьи заповеди, мы можем понять, насколько наша жизнь угодна Богу, но сами по себе эти заповеди не приносят нам спасения: Его нам дарует Христос через Свою спасительную смерть и пролитую на Голгофе Кровь. Лишь соединившись со Христом, привившись к Нему, став новым творением, мы можем почувствовать, что мы – братья, любимые Христом, единородным Сыном Божьим, что Он сопровождает нас на жизненном пути и открывает нам единого небесного Отца.

ЕВАНГЕЛИЕ Мк 6,30-34

В то время: И собрались Апостолы к Иисусу и рассказали Ему всё, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного. Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их. И бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к Нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря; и начал учить их много.

Толкование

Древний автор Феофилакт пишет: «Научимся и мы, когда нас посылают на служение, не задерживаться и не выходить за пределы вверенной нам должности, но возвращаться к Пославшему нас, чтобы возвестить Ему о том, что мы сделали и чему научили». Иисус заботится о Своих помощниках, даёт им отдохнуть, ведь их плодотворная миссия была утомительной. Однако оставшаяся без пастырей толпа не дает Ему этого сделать. Иисус берет на себя эту роль пастыря и первым делом предлагает им в пищу Свое мудрое и истинное слово. Его учение обращено ко всем, ибо людям нужны четкие критерии, общие ценности и цели. Учение Иисуса, единственного Божественного Учителя, гарантирует, что множество людей объединятся в единой истине Христа. Спасительное слово Господне делает эту массу людей одним народом, а не скоплением людей.