Литургические чтения: 20 ИЮЛЯ. Суббота XV рядовой недели

«Кротость, которой учит Иисус Своим смирением, является выражением искренности, уважения, сдержанности и скромности, всех тех качеств, которые и сегодня требуются ученикам Господа. Грустно говорить об этом, но сколько же учеников Господа бахвалятся этим ученичеством, ставя себя выше других! Плох тот ученик, что превозносит себя. Хороший ученик скромен, кроток, он делает добро скрытно» (Папа Франциск, Angelus 12.01.2020).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Мих 2,1-5

Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила! Пожелают полей, и берут их силою; домов, – и отнимают их; обирают человека и его дом, мужа и его наследие. Посему так говорит Господь: вот, Я помышляю навести на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете с шеи вашей, и не будете ходить выпрямившись; ибо это время злое. В тот день произнесут о вас притчу и будут плакать горьким плачем и говорить: «мы совершенно разорены! удел народа моего отдан другим; как возвратится ко мне! поля наши уже разделены иноплеменникам». Посему не будет у тебя никого, кто бросил бы жребий для измерения в собрании пред Господом.

Толкование

Замышлять зло, а затем поспешно его совершать; быть жадными до благ, прибегая к обману, чтобы завладеть ими; быть уверенным, что никто не сможет осудить власть имущего, накапливать богатство, угнетая беззащитных... Можно было бы продолжить список злодеяний, но что скажет Господь через пророка? Этот библейский отрывок показывает, что Бог также размышляет, думает, разрабатывает план по устранению несправедливостей сего нечестивого рода, и эти замыслы непременно сбудутся. Бог собирается привести языческих завоевателей, которые поделят богатства, принадлежавшие Божьему народу. Лишенные всего, они покинут свою землю, и все, что у них было, перейдет к другим. За этим наказанием последует нечто более ужасное. Они не будут участвовать в возрожденной общине, не будут включены в новый народ Божий, не будут иметь права на часть даров, которые Всевышний планирует дать. Пусть предупреждение пророка будет напоминанием и для нас.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 12,14-21

В то время: Фарисеи, выйдя, имели совещание против Иисуса, как бы погубить Его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех. И запретил им объявлять о Нём, да сбудется сказанное через пророка Исаию, который говорит: «се, Отрок Мой, Которого Я избрал, Возлюбленный Мой, Которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд. Не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса Его. Тростника надломленного не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя Его будут уповать народы».

Толкование

Поразительно осознавать, что священная история была пронизана ожиданием Спасителя, а затем – когда время, наконец, исполнилось с пришествием Христа – людям становится трудно принять Его, они готовы убрать Его с дороги. Из соображений благоразумия Иисус отходит, но Он не намерен прекращать Свою спасительную и исцеляющую миссию. Зная, какой путь Ему предстоит пройти, Он становится Мессией, исполняя слова древнего пророка Исаии, в чьих фразах мы явно видим Иисуса. Презираемый людьми, Господь испытывает любовь Отца, Который благоволит к Нему. Святой Дух побуждает Его не к воинственным действиям, а к мягкому слову, которое не повышает голоса, чтобы не навязывать Себя. Это слово касается сердца тех, чья духовная жизнь кажется угасшей: оно дает им мужество и надежду. Господне послание должно распространиться и дойти до всех народов, даже самых отдаленных, жаждущих познать этот справедливый и святой образ жизни по отношению к Богу и ближнему.