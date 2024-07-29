Литургические чтения: 2 АВГУСТА. Пятница XVII рядовой недели

«Бог обрел плоть: смиренный, нежный, сокровенный, Он становится близким, пребывая в нашей повседневной жизни. И тогда, подобно соотечественникам Христа, мы рискуем не узнать Его, когда Он проходит рядом» (Папа Франциск, Angelus 04.07.2021).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Иер 26,1-9

В начале царствования Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово от Господа: так говорит Господь: стань на дворе дома Господня, и скажи ко всем городам Иудеи, приходящим на поклонение в дом Господень, все те слова, какие повелю тебе сказать им; не убавь ни слова. Может быть, они послушают, и обратятся каждый от злого пути своего, и тогда я отменю то бедствие, которое думаю сделать им за злые деяния их. И скажи им: так говорит Господь: если вы не послушаетесь Меня в том, чтобы поступать по закону Моему, который Я дал вам, чтобы внимать словам рабов Моих, пророков, которых Я посылаю к вам, посылаю с раннего утра, и которых вы не слушаете, то с домом сим Я сделаю то же, что с Силомом, и город сей предам на проклятие всем народам земли. Священники и пророки и весь народ слушали Иеремию, когда он говорил сии слова в доме Господнем. И когда Иеремия сказал всё, что Господь повелел ему сказать всему народу, тогда схватили его священники и пророки и весь народ, и сказали: «ты должен умереть. Зачем ты пророчествуешь именем Господа и говоришь: дом сей будет как Силом, и город сей опустеет, останется без жителей?» И собрался весь народ против Иеремии в доме Господнем.

Толкование

Через Своего пророка Господь настойчиво призывает народ к радикальному покаянию, обещая великодушное прощение. Основное условие – прислушаться к Божьему слову, чтобы встать на путь обращения. Для этого необходимо серьезно отнестись как к Божественному закону, чтобы исполнить его, так и к постоянным напоминаниям, которые Господь обращал к Своему народу через пророков. Прорицание Иеремии завершается угрозой: будут потрясены самые основы иудейской веры – храм будет разрушен, а святой град проклят. Священникам и лжепророкам того времени эти слова кажутся богохульством, и они успокаивают народ, не призывая его к подлинному изменению духовного и нравственного поведения. Участь пророка драматична, но когда придут вражеские войска, судьба народа и его старейшин будет еще трагичней.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 13,54-58

В то время: Иисус, придя в отечество Своё, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: откуда у Него такая премудрость и силы? Не плотников ли Он сын? не Его ли Мать называется Мария, и братья Его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда? И сёстры Его не все ли между нами? откуда же у Него всё это? И соблазнялись о Нём. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своём и в доме своём. И не совершил там многих чудес по неверию их.

Толкование

После чудес, сотворенных в разных местах, Иисус отправляется в Свой город и хотел бы нести добро там, среди Своего народа. Однако Господь сталкивается с закрытыми сердцами и запертыми дверями: соотечественники не желают Его слушать, считая, что и так хорошо Его знают. То же самое можно сказать о многих из нас, что-то слышавших об Иисусе и якобы знающих Его истины. Обычно считается, что тем, кто родился в последующие столетия, трудно поверить в Христа, в отличие от тех, кто жил в одно время с Ним. Тем не менее, жителям Назарета сложно поверить в Божественность Иисуса именно из-за того, что они жили рядом с Ним и знали Его как сына плотника. Таково неверие, идущее изнутри души: оно прячется в том внутреннем уголке, где человек должен совершить радикальное принятие Бога. Земляки не сумели понять и углубить Божественные реалии, открывшиеся им именно в силу того, что они были согражданами Иисуса. А ведь Богочеловек пребывал буквально рядом в их повседневной жизни!