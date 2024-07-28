Литургические чтения: 1 АВГУСТА. Св. Альфонс Мария де Лигуори

«Искать Иисуса, встретиться с Иисусом: это великое сокровище! Евангелие дает тебе познать истинного, живого Иисуса; оно говорит к твоему сердцу и меняет твою жизнь» (Папа Франциск, Angelus 27.07.2014).

Альфонс Мария де Лигуори родился в Марианелле (Неаполь) в 1696 году в знатной семье. Он был настолько одаренным ребенком, что поступил в университет всего в 12 лет и уже через четыре года стал адвокатом. Его карьера складывалась блестяще, но однажды он испытал глубокое разочарование, когда после добросовестной защиты клиента (которого он считал невиновным) неожиданно всплывшие улики показали его вину. Именно тогда Альфонсо решил оставить блестящую карьеру адвоката и в 30 лет стал священником. Как проповедник он умел достучаться до всех, но особое внимание он уделял помощи неграмотным, пастухам и крестьянам. Чтобы улучшить их положение, святой основал конгрегацию редемптористов, деятельность которых разворачивалась среди бедняков Неаполя. Затем он был назначен епископом Сант-Агата-де-Готи (Беневенто) и умер в Ночера-де-Пагани (Салерно) в 1787 году. Его слова заставляют задуматься: «О, как много людей живут, кичась собой, что знают математику, изящную словесность, иностранные языки. Но какая польза от этих наук тем, кто знает столько прекрасных вещей, но не умеет любить Бога и быть добродетельным?»

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Иер 18,1-6

Слово, которое было к Иеремии от Господа: встань и сойди в дом горшечника, и там Я возвещу тебе слова Мои. И сошёл я в дом горшечника, и вот, он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его; и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне: не могу ли Я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему? говорит Господь. Вот, что глина в руке горшечника, то вы в Моей руке, дом Израилев.

Толкование

Образ Господа, представленного в виде горшечника, означает абсолютное господство Бога над творением и историей, особенно над Израилем, а теперь и над Церковью. Верующие призваны отдать себя в руки Божьи с той же покорностью, с какой глина позволяет лепить себя пальцам ремесленника. Разминая глину, мастер разрушает неудавшийся сосуд, но это не означает, что он намерен отказаться от своего замысла; напротив, он хочет создать амфору, которой сможет гордиться. Точно так же и Божьему народу нужно лишь с упованием предаться в руки Господа, пока Он не сделает из Своего творения святое собрание. Община верующих – это мягкая глина в руках Господа, постоянно осознающая необходимость непрерывного обращения, ищущая Бога и руки творца, которыми обладает лишь Господь. Всевышний будет действовать так, чтобы каждое из Его творений было похоже не на Адама, слепленного из праха, а на Его Сына Иисуса, силою освящающего Духа.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 13,47-53

В то время: Иисус сказал народу: Ещё подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века: изыдут Ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус: поняли ли вы всё это? Они говорят Ему: так, Господи! Он же сказал им: поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. И, когда окончил Иисус притчи сии, пошёл оттуда.

Толкование

С помощью образа невода, «закинутого в море и захватившего рыб разного рода», подчеркнута разница между историческим и эсхатологическим временем, а также использован образ рыбаков, сортирующих улов, чтобы показать, что то же самое будет в конце времен: «Изыдут Ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов». Аллюзия на Страшный суд, который в конечном итоге находится в руках Бога, очевидна. Кроме того, невод, брошенный в море, символизирует миссию Церкви, а изобилие рыбы представляет хороших и плохих христиан – тех, кто верно следует за Иисусом Христом, и тех, кто, находясь в церковной общине, не живет по Евангелию. Близится решающий час полного разделения на тех и других. Перед окончательным судом хорошо, чтобы каждый человек, желающий исполнить волю Божью, был готов понять ее и жить по ней. Теперь явился Сын Божий, приводящий в исполнение древний закон, и Его слово подобно сокровищу, из которого можно черпать с усердием. Поэтому даже самый мудрый книжник тоже должен стать Его учеником.