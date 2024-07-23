Кардинал Тагле призвал к обновлённому апостольскому рвению

21 июля префект ватиканской Конгрегации евангелизации народов кардинал Луис Антонио Тагле возглавил заключительную Святую Мессу Национального евхаристического конгресса США в Индианаполисе, подчеркнув важность апостольского рвения и бескорыстных сердец для миссионерской деятельности.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

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В начале проповеди кардинал напомнил о призыве Папы Франциска к «евхаристическому обращению», которое связано с миссионерским призванием и глубокой благодарностью за дар Божий. Господь Иисус, подчеркнул иерарх, был послан Богом Отцом, чтобы быть даром для мира, и миссионеры также должны быть даром для тех, кому они призваны служить. Ослабление миссионерского рвения связано с утратой благодарности за бескорыстные дары, отметил кардинал: люди, ориентированные на успех и прибыль, не могут полностью оценить безвозмездность.

Проповедник предостерёг от замены живого общения на общение с искусственным интеллектом и задал ряд вопросов, обращённых к совести верующих: способствуют ли наши общины приближению людей к Иисусу? Чувствует ли молодёжь поддержку в своих духовных поисках? Помнят ли наши семьи о собственной роли в передаче веры?

Префект ватиканской Конгрегации евангелизации народов напомнил о задаче Церкви быть рядом с бедными, мигрантами, стариками и бездомными, подражая Господу, Который всегда приходит к людям, чтобы подарить Самого Себя.

В конце проповеди кардинал выразил надежду, что верующие смогут, как святой Пётр, непрестанно пребывать с Иисусом и передавать полученные дары другим, делясь с нуждающимися нежной любовью Христа.