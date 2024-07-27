Индонезийцы готовятся к визиту Папы Франциска

Тысячи индонезийцев готовятся к встрече с Папой Франциском, который, помимо Индонезии, посетит Папуа – Новую Гвинею, Тимор-Лешти и Сингапур со 2 по 13 сентября.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Государство, расположенное на 17 тысячах островов, является одной из самых густонаселенных стран в мире с мусульманским большинством. Для главы архиепархии Купанги, архиепископа Иеронима Пакаенони, визит Папы Римского может стать началом пути к национальному сближению и примирению.

По прогнозам, около 10 тысяч верующих из епархий Купанги и Атамбуа примут участие в Святой Мессе, которую Епископ Рима возглавит в долине Таси-Толу.

На территории архиепархии Купанги проживает более полутора миллиона человек: она является одной из немногих областей Индонезии с преобладающим числом христиан. Среди местного населения 60 процентов принадлежат к протестантской вере, около 35 процентов исповедуют католичество, и только 4 процента придерживаются ислама.

Монсеньор Пакаенони в интервью миссионерскому агентству Fides отметил, что в архиепархии действуют 35 католических приходов, и во всех отмечается массовое участие верующих в жизни Церкви и в Таинствах. «Вера жива, и это заметно особенно среди молодежи, а также по призваниям к священству, которые Господь продолжает даровать: в семинарии учатся 90 семинаристов, кроме того, в малой семинарии обучаются более 100 молодых людей. Евангелие продолжает привлекать молодых», ‒ заявил монсеньор Пакаенони, недавно рукоположивший 14 семинаристов в диаконы.

Под руководством поместной Церкви действуют свыше 90 католических начальных и средних школ, также благодаря поддержке 53 монашествующих конгрегаций, работающих на территории архиепархии.

«Грядущий визит Папы Франциска будет адресован не только католикам, но и всему населению. Церкви Западного и Восточного Тимора находятся в полном общении. Однако трудности и страдания всё ещё имеют место в семьях, потерявших близких в результате насилия; они по-прежнему видят в тех, кто находится по ту сторону границы, палачей, причинивших им страдания. Визит Папы может стать временем особой благодати, возможностью покаяться и обрести прощение, возлагая надежду на Бога, исцеляющего раны», ‒ подчеркнул архиепископ Пакаенони.