Епископ Скомаровский: визит кардинала Паролина – знак Божьей заботы

В интервью ватиканским СМИ президент Конференции римско-католических епископов Украины поделился мыслями о значении участия Папского легата кардинала Пьетро Паролина в заключительном богослужении ежегодного паломничества во Всеукраинское богородичное святилище в Бердичеве. Это знак Божьей заботы о нас, «знак того, что Папа рядом с нами, что он молится о нас», подчеркнул прелат.

Светлана Духович – Град Ватикан

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Начиная с XVII века католики отправлялись в паломничество к Матери Божьей Бердичевской, чтобы упросить её ходатайства в различных нуждах. И сегодня в богородичной святыне в Бердичеве, провозглашённой Всеукраинским святилищем, неустанно возносятся молитвы о мире в стране, которая уже почти два с половиной года страдает от полномасштабного российского вторжения. В этом году паломники смогут помолиться вместе с кардиналом Пьетро Паролином, государственным секретарём Святейшего Престола: в воскресенье 21 июля, в качестве Папского посланника, иерарх возглавит заключительное богослужение паломничества. «Это знак того, что Папа рядом с нами. Он посылает своего ближайшего сотрудника как легата быть вместе с нами, и это показывает, что его сердце тоже рядом с нами, что он молился о нас», – отметил в интервью Радио Ватикана – Vatican News председатель Конференции римско-католических епископов Украины Луцкий епископ Виталий Скомаровский, делясь мыслями об этом событии.

Епископская конференция Римско-католической Церкви в Украине попросила Папу прислать легата по случаю паломничества в Бердичев. Как возникла эта идея и какое значение Вы вкладываете в этот жест?

Паломничество в Бердичев является наиболее значимым событием, потому что Матерь Божья Бердичевская, Матерь Божья с горы Кармил, провозглашена конференцией (римско-католического, – ред.) епископата небесной покровительницей Украины. Бердичевская святыня – наше национальное святилище, и июльское паломничество к ней является крупнейшим мероприятием, самым большим паломничеством, собирающим всю Церковь со всех уголков Украины. Каждый год мы приглашаем епископов из разных стран возглавить торжественное богослужение. Например, до войны (в 2020 г., – ред.) у нас гостили кардинал Конрад Краевский и многие другие епископы. Когда же возник вопрос, кого пригласить на этот раз, митрополит Львовский Мечислав Мокшицкий подал идею: пригласить кардинала Пьетро Паролина. Мы очень счастливы, что Святейший Отец назначил кардинала Паролина Папским легатом на завершение нашего паломничества. Впервые в истории на этих торжествах будет присутствовать Папский легат. Это выражает духовную близость Святейшего Отца к нашему народу, и надеюсь, что эта совместная молитва принесёт большие плоды.

Богородичное святилище в Бердичеве

Какое значение имеет святилище в Бердичеве для украинских католиков латинского обряда?

История этого святилища богата, она уходит в начало XVII века. Его историю определённым образом можно связать также с современностью. Киевский воевода Януш Тышкевич, владевший имениями и в Бердичеве, попал в татарский плен, и там ему приснился сон, в котором монахи молились о его освобождении перед иконой Божьей Матери. После освобождения из плена, находясь в Люблине, он зашел в один храм и увидел в нём картину из своего сна: монахи-кармелиты молились Богородице. Тогда он сразу, не раздумывая, передал земли кармелитам, чтобы они там начали строить собственно это святилище, а его семейная икона Божьей Матери была передана для этой святыни. С тех пор она прославилась великими благодатями, которые люди испрашивали перед ней. Тысячи и тысячи паломников приходили в Бердичев. На протяжении своей истории этот город переживал разные ситуации, принадлежал к разным государствам. Были моменты и благополучия, и разрушения, но всегда, даже в советские времена, этот праздник сохранялся. Хотя богослужения совершались в маленькой часовне, люди приезжали помолиться перед иконой. После восстановления независимости Украины богородичное почитание развилось, и конференция епископов приняла решение: в Бердичеве будет наше национальное святилище. Так Матерь Божья Бердичевская была провозглашена небесной покровительницей нашей страны.

Украинские римско-католические епископы и апостольский нунций в богородичном святилище Бердичева

Уже почти два с половиной года Украина страдает от полномасштабного российского вторжения. Как бы Вы могли описать общую ситуацию, настроение людей в стране в это время?

В отношении наших переживаний скажу: мы пребываем в состоянии войны, не имея полностью безопасных мест. Поэтому и нынешние торжества в Бердичеве будут согласовываться с требованиями безопасности. Пожалуй, если бы не война, всё выглядело бы совершенно иначе. А состояние можно сравнить с тем, как человек ходит на работу: независимо от настроения – хочется или не хочется – он идёт и работает. Так же и мы здесь, в Украине, конечно, не желаем этой войны. Мы очень хотим мира, горячо молимся о нём, но мы должны пережить это.

Какое значение для Вас лично и для всех католиков в Украине имеет тот факт, что с вами будет молиться Папский представитель?

Для нас это прежде всего знак Божьего попечения. Мы видим, что, хотя прошло уже немало времени – два с половиной года с начала войны, – слава Богу, люди не забывают об Украине. Должны были бы устать, но не устают и помогают нам, чем могут – и целые страны, народы, солидарные с нами, в том числе Святейший Престол. Это знак того, что Папа Франциск рядом с нами. Своего ближайшего сотрудника он посылает в качестве легата быть вместе с нами, и это говорит о том, что его сердце тоже рядом с нами, что он молится о нас. Это замечательный знак. Я думаю, что это также сильная молитва перед Богом, которая стяжает нам необходимые благодати.

Епископ Виталий Скомаровский на Святой Мессе в богородичном святилище Бердичева

Кардинал Паролин дважды побывал в Украине: в июне 2016 и в августе 2021 г. Теперь состоится первый визит госсекретаря Святейшего Престола после начала полномасштабного российского вторжения. Кроме очевидных перемен, вызванных войной, считаете ли Вы, что есть и другие вещи, которые будут новыми для кардинала?

Я полагаю, что кардинал Паролин – учитывая его служение в Церкви – очень хорошо осведомлён о нашей ситуации: он много встречается с пресвитерами, епископами, просто с людьми из Украины. Для нас это будет удачной возможностью поблагодарить его за труд, ибо эти усилия во многих случаях никому неизвестны. Я имею в виду не только его лично, но и всех его сотрудников из Государственного секретариата. Мы знаем, сколько усилий приложил Святейший Престол для возвращения наших детей, вывезенных в Россию, и в этом есть некоторые успехи. Также это касается обмена пленными или других гуманитарных проектов: Святейший Престол оказывает большую помощь. Поэтому присутствие Папского легата станет также поводом выразить нашу признательность Святейшему Престолу.

Чудотворная икона Божьей Матери в святилище Бердичева

Во вторник, 16 июля, Вы приняли участие в епископской хиротонии нового Мукачевского грекокатолического епарха Теодора Мацапулы. Что бы Вы сказали об этом событии в перспективе сотрудничества между украинскими католиками различных традиций?

В этом событии меня поразило то, что приехало очень много епископов: члены недавнего Синода УГКЦ, очень многие представители грекокатолических епархий по всему миру, которые считают Мукачевскую епархию своей материнской Церковью, а также католические епископы латинского обряда. Это была возможность вместе молиться, а также показать наше единство, ибо наше сотрудничество имеет много аспектов, оно развивается. Так же и в этом случае: я знаю от епископа Николая Лучка (римско-католический епископ Мукачево), епископа Нила Лущака (Мукачевский грекокатолический вспомогательный епископ, прежний администратор епархии) и от нового епископа Теодора, что это сотрудничество складывается прекрасно, и вместе можно сделать очень многое. Поэтому мы также ищем новые пути для выражения этого единства, для лучшего служения нашему народу.

Что бы Вы хотели сказать католикам всего мира, которые приобщатся к молитве вместе с Папским легатом в святилище Бердичева?

Я считаю, что если Святейший Отец посылает своего легата на завершение паломничества к Божьей Матери, то этим он также хочет подчеркнуть важность молитвы, молитвы к Богородице. Стоит отметить, что там в Бердичеве будут переданы нашим епархиям статуи св. Архангела Михаила, освящённые в Италии на Монте-Гаргано, в святилище Архангела Михаила. Их освящение состоялось 8 июня в праздник Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии. Такие знаки побуждают нас ещё больше молиться Богородице, а она просила молиться о мире, о прекращении войны. С такими надеждами и намерениями мы совершаем паломничество в Бердичев, чтобы испрашивать у Пресвятой Богородицы дар мира. И мы просим всех людей, всех христиан, наших братьев и сестёр молиться Пресвятой Деве о нас, о мире в Украине.