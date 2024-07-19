Апостольский нунций в США: сила Божья ‒ в Евхаристии

«Евхаристия ‒ это величайший дар для единства Церкви», ‒ заявил апостольский нунций в Соединенных Штатах Америки кардинал Кристоф Пьер, на открытии Десятого национального евхаристического конгресса, проходящего с 17 июля в городе Индианаполисе штата Индиана.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

На церемонии открытия, собравшей тысячи паломников, иерарх призвал к всеобщей молитве: «Да будем возрастать в единстве, чтобы нести всё большие плоды в нашей миссии». По словам апостольского нунция, эта цель может быть достигнута лишь через «евхаристическое возрождение», когда каждый христианин переживёт «евхаристическое пробуждение».

«Наш опыт встречи с реальным присутствием Христа в Таинстве Евхаристии открывает возможность встретить Его и в повседневной жизни. Иными словами, видеть Христа повсюду, куда бы мы ни направлялись; встречать Его в межличностных отношениях», ‒ заявил иерарх.

Видимый знак воплощения в жизнь «евхаристического пробуждения» ‒ это наше усердие в установлении мостов единства. «Празднуя Евхаристию, мы познаём на опыте Того, Кто установил первый мост, Кто преодолел расстояния и стал одним целым с нами, даже когда мы были далеки от Него. ‹…› Проблемы, которые мы встречаем в миссии благовестия, нельзя решить самостоятельно. Только сила Божья способна исцелить разделения, искупить страдания и предложить спасительное слово тем, кто введён в заблуждение. Сила Божья приходит к нам в Евхаристии», ‒ подчеркнул апостольский нунций.