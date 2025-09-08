România. Gugerotti l-a comemorat pe Fericitul Hossu și l-a vizitat pe cardinalul Mureșan

Cardinalul prefect al Departamentului pentru Bisericile Orientale a participat la comemorarea Fericitului cardinal Iuliu Hossu la Cluj, apoi i-a adus binecuvântarea cardinalului Mureșan, grav bolnav, în orașul Blaj.

Vatican News

”Am venit să vă felicit pentru acest om, Fericitul cardinal Hossu, victimă a persecuției comuniste, care reprezintă conștiința. Conștiința este o valoare prețioasă, despre care se vorbește puțin în zilele noastre. Într-adevăr, ea poate fi închiriată și uneori chiar vândută. Dar pentru acești oameni nu a fost așa. Și această conștiință este cea pe care vrem să o onorăm”.

Cu aceste cuvinte, prefectul Departamentului pentru Bisericile Orientale s-a adresat celor prezenți la evenimentul comemorativ, care a cuprins muzică și fragmente din scrierile Fericitului, desfășurat vineri, 5 septembrie a.c., la Opera din orașul Cluj, în prezența autorităților ecleziastice (inclusiv a mitropolitului ortodox al orașului, Andrei), a autorităților civile, academice și a cetățenilor. Anii lungi de închisoare dură care au epuizat trupul episcopului, alături de cei ai altor episcopi, preoți și laici ai Bisericii greco-catolice române, care era atunci interzisă, alături de suferințele altor Biserici în timpul persecuției ateiste, au arătat luciditatea, credința și curajul celor care, în ultimii ani, au putut alege credința cu prețul vieții. Emoția celor prezenți a arătat în mod clar această apropiere, într-un moment istoric care trezește noi temeri în lume, rezultatul unor noi nedreptăți.

Succesiv, cardinalul Gugerotti s-a deplasat la Blaj, pentru a-l vizita pe cardinalul Lucian Mureșan, arhiepiscop major al Bisericii române unite cu Roma, greco-catolică. Grav slăbit de vârstă, boală și multe luni de spitalizare, cardinalul este un alt martor strălucitor al credinței și al atașamentului față de Roma și de papă. Acest lucru a dus la persecuții severe și i-a perturbat viața pentru o lungă perioadă de timp. Cardinalul s-a rugat împreună cu episcopul auxiliar de Blaj, monseniorul Cristian Crișan, în capela privată a arhiepiscopului major, apoi s-a dus în camera sa, i-a împărtășit binecuvântarea papei Leon al XIV-lea și a mulțumit călugărițelor care îl asistă zi și noapte cu o fidelitate și un profesionalism admirabile. Cu o zi înainte, arhiepiscopul Giampiero Gloder, nunţiul apostolic în România şi Republica Moldova, l-a vizitat pe Întâistătătorul Bisericii române unite cu Roma, greco-catolică.

Cardinalul prefect s-a întâlnit, de asemenea, cu Conferința Episcopilor Catolici din România, care s-a reunit în sesiunea de toamnă la Cluj, între 4 și 6 septembrie a.c., și a primit titlul de doctor honoris causa al Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj, unde a ținut o prelegere despre numeroasele ambiguități care au marcat contrastele istorice dintre Est și Vest, creând neînțelegeri culturale adesea nejustificate și care, din fericire, sunt acum din ce în ce mai estompate.