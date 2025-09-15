Sfântul Scaun și Vietnam. S-a încheiat cea de-a 12-a reuniune a Grupului de lucru comun

În timpul colocviilor, o declarație comună precizează că au fost abordate subiectele relațiilor bilaterale și situația Bisericii catolice din țara asiatică. A fost recunoscută și ”contribuția comunității catolice” la dezvoltarea acesteia, ”în spiritul mărturiei evanghelice și al angajamentului civic”.

Vatican News

Cea de-a douăsprezecea reuniune a Grupului de lucru comun dintre Vietnam și Sfântul Scaun a avut loc vineri, 12 septembrie a.c., în Cetatea Vaticanului. Reuniunea, conform unui comunicat de presă, a fost condusă de monseniorul Mirosław Wachowski, subsecretar pentru Relațiile cu Statele, șeful delegației Sfântului Scaun, și de Le Thi Thu Hang, ministru adjunct al Afacerilor Externe și șefa delegației vietnameze. ”În timpul discuțiilor”, se arată în document, cele două părți au abordat relațiile bilaterale și situația Bisericii catolice din Vietnam. ”A fost recunoscută și contribuția comunității catolice la dezvoltarea țării, în spiritul mărturiei evanghelice și al angajamentului civic”.

Satisfacție pentru progresele realizate

Atât Sfântul Scaun, cât și Vietnamul, se arată în declarație, ”și-au exprimat satisfacția față de progresele realizate” în urma celei de-a 11-a întâlniri, care a avut loc în mai 2024, la Hanoi, capitala țării asiatice, ”reamintind dialogul constant, întâlnirile delegațiilor la diferite niveluri - în special la nivel înalt - și activitățile reprezentantului papal rezident la Hanoi, arhiepiscopul Marek Zalewski”.

Promovarea în continuare a relațiilor

Ambele delegații, continuă documentul, ”și-au reafirmat dorința de a promova în continuare relațiile prin noi întâlniri” și au convenit, de asemenea, ”să continue în mod regulat reuniunile Grupului de lucru comun”. Lucrările s-au desfășurat într-o atmosferă ”descrisă ca fiind cordială și marcată de încredere reciprocă”.

Audiențe cu Sfântul Părinte și Secretariatul de Stat

Declarația se încheie explicând că, în timpul vizitei la Vatican, delegația vietnameză a fost primită de papa Leon al XIV-lea. Au urmat vizite de curtoazie la cardinalul Pietro Parolin, secretar de stat, și la arhiepiscopul Paul Gallagher, secretar pentru Relațiile cu Statele și Organizațiile internaționale.