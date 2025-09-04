Sfântul Scaun: Tinerii trebuie educați să respecte demnitatea umană

Arhiepiscopul Gabriele Caccia, observator permanent al Sfântului Scaun pe lângă Națiunile Unite, a luat cuvântul în cadrul Forumului la nivel înalt privind punerea în aplicare a Programului de acțiune pentru o cultură a păcii, intitulat "Împuternicirea tinerilor pentru o cultură a păcii", cu desfășurare la New York, în data de 2 septembrie a.c..

Vatican News

4 septembrie 2025. În reflecția sa, monseniorul Caccia a exprimat temeri cu privire la viitorul tinerilor, prelatul indicând modalități de a-i ajuta pe tineri să evite riscurile asociate unui prezent marcat de conflicte, criminalitate și violență. În acest cadru, părinții, profesorii, politicienii, jurnaliștii și grupurile religioase sunt chemate să joace un rol cheie în crearea unei culturi a păcii.

Reprezentantul Sfântului Scaun pe lângă Națiunile Unite s-a oprit asupra conflictelor armate și asupra consecințelor acestora, precum strămutarea, radicalizarea ideilor și violența, în special online și atracția spre o viață dedicată criminalității. Acestea sunt riscurile cu care se confruntă un număr din ce în ce mai mare de tineri în prezent și care provoacă îngrijorarea Sfântului Scaun.

Monseniorul Caccia a evidențiat necesitatea de a-i încuraja și sprijini pe tineri astfel încât "să cultive și să promoveze prietenii sociale", ei având nevoie de susținere astfel încât să dezvolte "aprecierea pentru toate diferențele și complementaritățile pe care fiecare individ le are de oferit, preferința pentru dialog în locul confruntării și căutarea colaborativă a binelui comun, cu respect față de demnitatea umană".

Arhiepiscopul Caccia a reliefat importanța pe care Sfântul Scaun o acordă articolelor 4 și 8 din Declarația privind cultura păcii, adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite, în 1999, care afirmă că "educația la toate nivelurile este unul dintre principalele instrumente pentru construirea unei culturi a păcii" și că "un rol cheie în promovarea unei culturi a păcii revine părinților, profesorilor, politicienilor, jurnaliștilor, organizațiilor și grupurilor religioase [...]". Observatorul permanent a subliniat că că în aceste comunități "tinerii sunt formați" în spiritul valorilor, atitudinilor și stilurilor de viață care le permit să rezolve disputele în mod pașnic, cu respect față de demnitatea umană, toleranță și nediscriminare.

Promovarea păcii

Amintind numărul impresionant de tineri sosiți la Roma, în luna august, pentru Jubileul Tinerilor, arhiepiscopul Caccia subliniază "forța transformatoare a fraternității și prieteniei", valori care pot modela o lume în care dialogul și nu armele, rezolvă conflictele. În concluzie, referindu-se la tema mesajului papei Leon al XIV-lea pentru Ziua Mondială a Păcii 2026 – Pacea să fie cu voi toți – spre o pace "neînarmată și dezarmantă", prelatul și-a exprimat speranța că tinerii "vor accepta această invitație oriunde ar trăi, în familiile și în cercurile lor de prieteni, la școală și la locul de muncă, în sport, proclamând un mesaj de speranță adevărată și promovând pacea și armonia între toate popoarele".