Sfântul Scaun: Familia și demnitatea împotriva exploatării copiilor

Observatorul permanent al Sfântului Scaun pe lângă Națiunile Unite, cu sediul la Geneva, arhiepiscopul Ettore Balestrero, a vorbit la sesiunea ordinară a Consiliului pentru drepturile omului, subliniind importanța protejării drepturilor copiilor și a promovării demnității femeilor: ”Familia joacă un rol crucial în abordarea cauzelor profunde ale muncii copiilor”.

Sara Costantini – Cetatea Vaticanului

”Munca copiilor este o gravă încălcare a demnității umane, deoarece fiecare copil este o capodoperă unică și irepetabilă a lui Dumnezeu”. Cu aceste cuvinte, arhiepiscopul Ettore Balestrero, observator permanent al Sfântului Scaun pe lângă Națiunile Unite, cu sediul la Geneva, a intervenit la cea de-a 60-a sesiune ordinară a Consiliului pentru drepturile omului, în dialog cu raportorul special pentru formele contemporane de sclavie.

Cifre alarmante și exploatare

Prelatul a reamintit cum exploatarea copiilor prin muncă este ”o plagă străveche și o trădare a inocenței lor”, subliniind că, în 2024, nu mai puțin de 138 de milioane de copii erau implicați în activități de muncă, dintre care 54 de milioane lucrau în condiții periculoase pentru sănătatea și siguranța lor. El a definit această realitate drept ”un eșec pentru umanitate în ansamblu, care în secolul Inteligenței Artificiale și al existențelor multi-planetare încă nu s-a confruntat cu plaga copilăriei umilite, exploatate și rănite de moarte”.

Copiii soldați și responsabilitate

Pe lângă munca copiilor în sens strict, Sfântul Scaun și-a exprimat ”profunda îngrijorare cu privire la recrutarea continuă și utilizarea nediscriminatorie a copiilor în conflicte armate”, precum și ”abuzul tot mai mare al tehnologiilor digitale pentru a-i radicaliza și a-i incita să participe”. Între 2005 și 2022, au fost verificate peste 105.000 de cazuri de așa-numiți ”copii soldați”, în timp ce numai în 2023, ONU a înregistrat recrutarea a încă 8.655 de minori. În fața acestei plăgi, arhiepiscopul a reiterat apelul Sfântului Scaun către state de a proceda ”la ratificarea universală și implementarea efectivă a Protocolului opțional la Convenția cu privire la drepturile copilului privind implicarea copiilor în conflicte armate”.

Demnitate și dezvoltare integrală

Balestrero a intervenit, de asemenea, în dialogul cu raportorul special pentru dreptul la dezvoltare, amintind că ”această demnitate dăruită de Dumnezeu trebuie să fie întotdeauna în centrul fiecărui efort de dezvoltare, dacă vrem să construim o lume în care fiecare să poată trăi o viață autentic umană în adevăr, dreptate și pace”, așa cum a afirmat și papa Leon al XIV-lea. Prelatul a reiterat că dezvoltarea trebuie să fie integrală, atingând fiecare dimensiune a persoanei și că promovarea femeilor și a fetelor este importantă pentru consolidarea familiilor și a societăților. ”Atunci când femeile și fetele se află în situația de a-și realiza potențialul, beneficiile se extind mult dincolo de individ”, a explicat el, subliniind ca priorități educația, sănătatea, munca decentă și libertatea față de violență și discriminare.

Importanța familiei

În ambele intervenții, rolul familiei a ieșit în evidență cu forță. El a reiterat că familia ”joacă un rol crucial în abordarea cauzelor profunde ale muncii copiilor” și, în același timp, este ”unitatea fundamentală a societății și, ca atare, trebuie consolidată”. Politicile care susțin viața de familie, maternitatea și responsabilitatea comună între bărbați și femei rămân, potrivit Sfântului Scaun, condiții esențiale pentru dezvoltarea umană și socială.